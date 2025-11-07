Sindicatos policiales llevarán otra vez a los tribunales el reparto de medallas pensionadas a comisarios jubilados

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, va a denunciar al Ministerio del Interior por otorgar medallas pensionadas a comisarios jubilados, una práctica que califica de "abuso institucional" y "premio de despedida". Según han mantenido, la Dirección General de la Policía utiliza estas condecoraciones como un "mecanismo clientelar destinado a beneficiar a las élites del cuerpo" mientras ignora a los agentes en activo.

Entre los últimos agraciados figuran Eugenio Pereiro Blanco (excomisario general de Información), Tomás Vicente Riquelme (exjefe de la División de Operaciones), Javier Pérez Castillo (exjefe superior de Castilla-La Mancha), y otros altos mandos retirados. Todos ellos han recibido la Cruz de Plata de la Orden al Mérito Policial, una distinción que conlleva una pensión vitalicia y que, según JUPOL, no responde a méritos reales en el servicio.

El sindicato ha criticado que el departamento de Fernando Grande Marlaska haya establecido dos actos anuales de entrega de medallas, en enero y octubre, sin aumentar el número total de condecoraciones. La medida, han denunciado, solo busca imitar el sistema de la Guardia Civil y aumentar el gasto público en ceremonias innecesarias. "No mejora la justicia ni la transparencia del sistema", ha señalado Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL.

La organización sindical subraya que la norma que regula las medallas policiales, aprobada en 1964 durante el franquismo, sigue intacta seis décadas después. "Es un coladero para el amiguismo y la arbitrariedad", han mantenido desde el sindicato. JUPOL ha exigido su derogación inmediata y su sustitución por una legislación moderna que premie el sacrificio, el riesgo y la dedicación real de los policías nacionales.

En paralelo, el sindicato ha recordado que mientras los altos mandos acumulan privilegios, la Escala Básica sufre falta de medios, agresiones constantes y pérdida de poder adquisitivo. Han denunciado que se ignoran demandas históricas como la equiparación salarial, la jubilación anticipada y la reforma del reglamento de condecoraciones, que sigue sin adaptarse al siglo XXI ni reconocer el mérito operativo.

Ante esta situación, JUPOL ha anunciado que interpondrá acciones judiciales inmediatas para impugnar la concesión de estas medallas. El sindicato ha recordado que ya logró sentencias favorables en casos anteriores y ha advertido de que no cesará hasta acabar con lo que considera "una práctica vergonzosa que ensucia el prestigio del cuerpo y premia el cargo por encima del servicio real".