Hace poco menos de un año, el Tribunal Supremo se interesó por un detalle no menor: más de medio millón en pagos justificados a José Luis Ábalos por sus viajes en la etapa en el Ministerio de Transportes. No se trataba del partido, sino del Ministerio. Es decir, del Gobierno. El Ministerio dio como explicación que se le imputaban a Ábalos la totalidad de los gastos de todos los asistentes en los viajes oficiales en los que estaba él, porque era el ministro el que ejercía el control. La explicación, más o menos creíble, quedó ahí. Ahora la UCO ha incluido en uno de sus últimos informes un pequeño detalle que arroja aún más sombras: "No consta la realización de ninguna transferencia a sus cuentas bancarias" por este concepto. A las cuentas de José Luis Ábalos.

"Según los datos" recabados por la UCO, "ÁBALOS, entre los años 2014 y 2024, habría recibido unas percepciones íntegras por un total de 1.541.577,10€ sobre las cuales se habrían realizado unas retenciones por un importe total de 191.742,15€", detalla la UCO en su análisis de las finanzas del exministro. La UCO ha elaborado, de hecho una tabla donde se puede analizar el origen de cada ingreso. Y hay una partida llamativa de más de medio millón, justo la que provocó aquella polémica: "De los 508.433,01€ expuestos en la tabla, imputados en los años 2018 y 2019 con origen en la Caja Pagadora Central del MITMA, este Ministerio [el de Transportes] informó que, durante estos años, se atribuyeron a ÁBALOS la totalidad de los gastos producidos por todos los viajes realizados por delegaciones que él encabezó". Pero la UCO ha añadido a esa descripción una frase: "Añadiendo que no consta la realización de ninguna transferencia a sus cuentas bancarias". A las de Ábalos.

La UCO incorpora una aclaración a su advertencia: "Descontando los 508.433,01 euros con origen en la Caja Pagadora Central del MITMA, el total imputado como ingresos a ABALOS entre los años 2014 y 2024 es de: 1.033.144,09 euros". ¿Por qué lo resta la UCO? Pues por el motivo advertido: que no se puede tener por pagado por la vía de transferencia, porque no constan esos movimientos.

"Considerando lo anterior, cabe descontar esa cifra del total general imputado. Por lo tanto, se observa que en torno al 72,73% de sus percepciones dimanan del Congreso de los Diputados (751.421,57€), seguidos de los 228.363,27€ desde el año 2018 al 2021 como Personal Habilitado del MITMA, que representa un 22,10% del total. Entre ambas percepciones sumarían el 94,83%", apunta la UCO en su explicación.

El Ministerio de Transportes, efectivamente, aclaró en su momento que los más de 500.000 euros atribuidos en un informe inicial a José Luis Ábalos no eran realmente dietas personales, sino gastos de viajes oficiales del propio ministro y de su equipo entre 2018 y 2019. El ministerio respondió, así, al Tribunal Supremo señalando que estos pagos se rializaban para sufragar los viajes, incluyendo manutención y taxis, de delegaciones ministeriales, y no cobros directos de Ábalos.

Hay que recordar que esa partida esta considerada como "renta exenta y dietas". Según el Ministerio los pagos cubrieron 156.440 euros en 2018 y 351.992 euros en 2019, absorbiendo gastos como 7.000 euros en salas de autoridades, 23.410 euros en manutención y taxis, y otros costes de viaje de todo el equipo ministerial.