"En veintidós años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. Lo sé, pero no lo voy a decir por el secreto profesional", proclamó el periodista del diario.es, José Manuel Precedo, el pasado miércoles en el Tribunal Supremo, donde acudió como testigo en el juicio que se sigue contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.

En este punto fue interrumpido por el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta. "Una cosa es que no lo diga, pero otra es que nos amenace con que lo sabe". A lo que Precedo replicó: "No amenazo. Digo que tengo un dilema moral porque hay una persona a la que se le pide cárcel, que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente".

Por muy teatral que fuera esta escenificación, y que ha provocado intensos debates desde entonces, la deontología periodística es un asunto irrelevante en el juicio contra Álvaro García Ortiz, tal y como destacó en un brillante artículo Rafa Latorre.

Parece necesario recordar que los jueces no están obligados a creer a los periodistas, por el mero hecho de ser periodistas, si no presentan pruebas que respalden su versión. Pero es que además, en este caso concreto, existen algunos elementos que permiten poner en duda su testimonio.

Es un asunto farragoso, pero a continuación vamos a tratar de desgranarlo, empezando por la declaración del propio Precedo.

Según el periodista del diario.es, el 6 de marzo de 2024 –es decir, una semana antes de que se produjera la filtración, que fue la noche del 13 de marzo- recibe una "triple documentación" consistente en el "informe de la Agencia Tributaria que da origen a la denuncia" contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid; "la propia denuncia" que presenta la Fiscalía en el juzgado; y el famoso correo del día 2 de febrero, donde Carlos Neira, abogado de González Amador, propone al fiscal del caso, Julián Salto, llegar a un acuerdo de conformidad y para ello reconoce los dos delitos fiscales que se le imputan a su cliente.

El correo, impreso y ninguna pregunta a MAR

Durante su testifical en la instrucción del caso, Precedo aseguró que poseía un "pantallazo" del correo. "Recibo un pantallazo escrito". "¿Escrito?", le pregunta extrañado el abogado de González Amador. "Escrito, sí". "¿Quiere decir impreso?". "Impreso, exacto". "El pantallazo lo recibo impreso (…) y sobre las otras dos documentaciones que recibo no puedo revelarle la forma en la que lo hago por el secreto profesional". Es decir, el periodista no tiene problema en revelar cómo recibe el correo cuya filtración se investiga, y que le llegó impreso de forma providencial, pero extrema su celo con respecto a los otros dos documentos.

La primera información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso es la que aparece publicada en el ediario.es el día 12 de marzo por la mañana. "La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla", tituló el medio de Ignacio Escolar. Un día antes, Precedo se dirige a través de WhatsApp al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, a quien traslada seis cuestiones: "¿Conocía la presidenta el fraude que Hacienda le atribuye a su pareja?; ¿tuvo información de la presentación de facturas falsas, tal y como le atribuye la Agencia Tributaria?; ¿ha comprado la presidenta alguna propiedad inmobiliaria con su actual pareja, tal y como se ha publicado?; ¿quién paga la vivienda en la que vive la presidenta?; distintos medios han publicado que la pareja adquirió una vivienda, pero por nuestras averiguaciones, creemos que son dos pisos en el mismo edificio, ¿cuántas viviendas se ha comprado y a quién?; y si la segunda es de alquiler, ¿quién paga el alquiler de esa segunda vivienda?".

Ninguna pregunta acerca del correo que, según asegura el periodista, también obraba en su poder. ¿Ha reconocido la pareja de la presidenta la comisión de dos delitos para tratar de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía?, podría, por ejemplo, haberle preguntado. Pero, no, nada. Silencio absoluto. Ni una sola referencia a ello entre las dudas que le plantea a Rodríguez.

Extrañado, el abogado de González Amador, se interesa por ello. Precedo se justifica señalando que como tenían pautadas las publicaciones, que realizarían por entregas, no "querían dar pistas a las fuentes sobre las informaciones posteriores" que iban a publicar.

Precedo, Escolar y Pinheiro, del diario.es

El primero en tener el correo; el último en publicarlo

Por último, y quizá lo más sorprendente de la actuación de Precedo, es que pese a ser el único periodista que poseía con tanto tiempo de antelación un pantallazo del correo filtrado, no fue el primero en dar la noticia. Se le adelantó La Sexta y la Cadena Ser. La Sexta lo publica a las 22:10 horas del 13 de marzo y en La Ser su periodista Miguel Ángel Campos entra en Hora 25 sobre las 23:20 horas para contar la información; en la web de la emisora de Prisa aparece publicado a las 23:51 horas.

El diario.es publica su primera información al respecto después, al filo de la 1 de la madrugada y citando, además, a la Cadena Ser. Lo hace a pesar de disponer del correo desde el día 6 de marzo, según aseguró en sede judicial. La explicación que da Precedo es un tanto confusa. Según él, el hecho de conocer a través de "alguien de la competencia" que Miguel Ángel Rodríguez estaba trasladando por la tarde del día 13 de marzo otra versión de los hechos y tras la noticia que El Mundo publica a las 21.29 horas de ese día, donde se señala que la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, le entraron dudas. El Mundo sólo tuvo acceso al correo que el 12 de marzo escribe el fiscal Salto al abogado Neira y en el que se aviene a cerrar el acuerdo de conformidad. Libertad Digital también tuvo acceso al contenido de este último correo.

"Yo pensaba desde el principio que el correo (del 2 de febrero) era una oferta inicial, pero con lo que se estaba publicando, se estaba diciendo que no era una oferta inicial. Entonces no teníamos todos los elementos para publicar ese correo electrónico; citamos a la Cadena Ser y, cuando por fin se nos confirma que el correo que tenemos desde el 6 de marzo es el correo original, entonces, a la 1 y pico, publicamos el contenido del correo con esas comillas de 'ciertamente se han cometido dos delitos'", explica.

Podría haberlo publicado antes del día 13, que fue cuando le asaltaron esas dudas, pero tampoco lo hizo. Dio prioridad a otras informaciones, como las que hacían referencia a la vivienda de la presidenta.

No fue hasta el medio día del 14 de marzo cuando eldiario.es publica el pantallazo del correo. Según Precedo, la fuente no les había autorizado pero como ya comenzaron a publicarlo algunos medios, decidieron hacerlo. El Plural fue el primero en reproducir una imagen del correo confidencial. Lo hizo después de que Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, se lo enviara por WhatsApp a Juan Lobato para que lo utilizara contra Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid. Lobato se resistió. Pasados unos minutos, Sánchez Acera le envió la noticia de El Plural con el pantallazo del correo. Fue entonces cuando Lobato se decidió a mostrarlo.

En este punto cabe recordar que el email confidencial del 2 de febrero se envió el 13 de marzo a las 21:59 horas a la cuenta personal de Gmail del fiscal general procedente de la cuenta de correo oficial de la jefatura provincial de Madrid, tal y como éste había indicado a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien fue también investigada aunque finalmente no se la llegó a procesar. Es decir, a pesar de que todos aseguran que lo obtuvieron antes, ni La Sexta, ni la Cadena Ser ni el diario.es publicaron o hicieron mención al correo de marras hasta que el fiscal general lo recibe en su cuenta personal.

¿Leyó La Sexta el correo?: el error en la información

El testimonio que ofrece el periodista de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, también resulta endeble. Según declaró, dispuso del contenido del correo filtrado a través de "tres fuentes distintas". En instrucción señaló que él mismo "examina el contenido de los correos". No ha querido precisar, en aras del secreto profesional, la hora a la que obtuvo la información. Pero lo cierto y verdad es que La Sexta no publica nada hasta las 22:10 horas.

Pero esa información contiene un error. Según publicó aquella noche La Sexta, el abogado de González Amador había reconocido en aquel correo los tres delitos que se le imputaban a su cliente: los dos relacionados con el fraude fiscal y el de falsedad documental. Pero no era así. Textualmente, el correo de Carlos Neira decía: "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". No reconocía el tercero. Cuesta mucho creer que teniendo acceso al contenido literal de los correos se cometa ese error y no se incluya la jugosa frase, que los días posteriores sería reproducida hasta la saciedad tanto por la cadena como por el propio periodista.

Más tarde, el propio Pérez Medina escribe una noticia que titula así: "El chat que demuestra que laSexta tenía la información de la confesión del novio de Ayuso antes de que el correo le llegara al fiscal general". Según explicó él mismo, se trata de un chat de WhastApp que comparte con compañeros de su cadena donde vuelcan la información de la que disponen en tiempo real para que el trabajo sea así más rápido.

A ese grupo de WhatsApp envía la información el periodista. Eran las 21:54 horas, cinco minutos antes de que el fiscal general pudiera acceder al expediente completo de González Amador y 16 minutos antes de que su noticia se publicara. Pero contenía el mismo error de bulto que la información que finalmente se publica y tampoco recogía la famosa frase "ciertamente se han cometido dos delitos...". No es hasta pasadas las 00.30 horas cuando Pérez Medina publica un comentario en la red social X, antes Twitter, donde transcribe parte del correo.

Un viaje al despacho de su fuente y la nota de la Fiscalía

Por último, la versión del periodista de la Cadena Ser. Miguel Ángel Campos está citado el próximo martes, día 11, en el Tribunal Supremo. Durante la instrucción, y es de suponer que mantendrá su declaración, aseguró que tuvo acceso al correo al filo de las 15:40 horas de la tarde del 13 de marzo, es decir, antes también de que se le enviara la documentación al fiscal general.

En una declaración con todo lujo de detalles, Campos narra que a raíz de la comparecencia que horas antes había realizado la presidenta madrileña, en la que negó el fraude fiscal de su pareja, comienza una actividad frenética para tratar de desmentir esta versión. "Llamé a Hacienda, jueces, fiscales, funcionarios, a centenares de personas; creo que estoy exagerando, no sé, a decenas de personas".

Fruto de esa actividad frenética logra contactar con una persona que está dispuesta a enseñarle en su ordenador el correo confidencial. Campos coge un taxi para acudir hasta el despacho de su fuente. Ve el correo que contiene los datos confidenciales de González Amador y toma nota de lo que allí se dice. Pero su fuente no sólo no le proporciona copia del correo sino que una vez que Campos abandona su despacho le llama para rogarle que no diga nada. "Miguel Ángel, que no, que no, que me meto en un lío, que yo no sé cuántas personas tienen esto, que aquí estamos hablando de datos que afectan a la intimidad, que no puede ser que yo...", le dice.

Más allá de esta persona, que se arriesga a meter a un periodista en su despacho para enseñarle desde el ordenador un correo con datos confidenciales y que después se muestra arrepentida, nadie se lo confirma. Campos no tiene tanta suerte como Pérez Medina, a quien "tres fuentes" le hablan del correo, y no consigue dar con nadie más que esté dispuesto a ofrecerle esa información, y eso que lo vuelve a intentar, según él, durante toda la tarde hasta que a las 20.00 horas se da por vencido y queda con un amigo para ver el fútbol. Y en esas se encontraba cuando pasadas las 21.30 horas le llama la productora de Hora 25 para contarle la información que acababa de publicar El Mundo.

A partir de ese momento se vuelve a desatar la "locura" y Campos llama insistentemente a su fuente y a otras personas. Finalmente ésta le devuelve la llamada y el periodista consigue convencerla poco antes de las 23.00 horas. Cuando logra persuadirla el fiscal general ya tiene los documentos en su cuenta de Gmail. Eran las 23.20 horas cuando entra en directo en el programa Hora 25 para contarlo y en la web de la emisora de Prisa aparece publicado a las 23:51 horas.

En dicho artículo, el periodista informaba además de que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto que sería publicado en las próximas horas. Era el primer medio en dar esa información. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró en el juicio que esa noche iba escuchando la Cadena Ser y le resultó llamativo que dijera que la Fiscalía de Madrid en esos momentos estaba preparando la nota de desmentido que se divulgó el 14 de marzo de 2024 por la mañana. "Yo, que era la que la tenía que prepararla junto a Íñigo (Corral) – jefe de gabinete del TSJ- no la estaba preparando, no lo sabía, por lo que nos quedamos los dos...".

Así, las versiones que dan los periodistas no sólo no arrojan demasiada luz sobre lo que pudo suceder sino que algunos puntos de las mismas llegan a despertar varios interrogantes. Además, los tres, amparados en su derecho al secreto profesional, no aportan ninguna prueba que los respalde. Ahora bien, hay un hecho cierto y contrastable: La Sexta, la Cadena Ser y eldiario.es sólo publican sus informaciones cuando el fiscal general se hace con el correo filtrado.

En este punto cabe preguntarse qué ocurriría si un periodista afirmara que una fuente le ha asegurado que el autor de la filtración es Álvaro García Ortiz y que incluso le ha mostrado una prueba que así lo certifica. La respuesta es que ocurría exactamente lo mismo: si no lo puede demostrar, su testimonio no valdría nada.

¿Es ilimitado el derecho al secreto profesional? Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital sostienen que ante el dilema de la condena de un inocente o la protección a la fuente, "cede la protección de la fuente"; es decir, se debe evitar la condena del inocente.

El artículo 4 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios señala que los Estados miembros de la Unión podrán "obligar a los prestadores de servicios de medios de comunicación o a su personal editorial a revelar información relacionada con sus fuentes periodísticas o comunicaciones confidenciales (…)" siempre que "esté supeditada a la autorización previa de una autoridad judicial o de una autoridad decisoria independiente e imparcial o, en casos excepcionales y urgentes debidamente justificados, sea autorizada posteriormente por dicha autoridad sin demora indebida".

Los Reglamentos de la UE, a diferencia de las Directivas, son de aplicación directa por todos los Estados miembro y no requieren de transposición.