Menú
El equipo de La Trinchera repasa la actualidad de la semana tras la última hora sobre la cloaca socialista, y el juicio del fiscal general del Estado

Noticias La Trinchera. Los WhatsApp de Stampa señalan a Sánchez como jefe de la cloaca del PSOE

El equipo de La Trinchera repasa la actualidad de la semana tras la última hora sobre la cloaca socialista, y el juicio del fiscal general del Estado

Temas

0
comentarios