Tertulia La Trinchera. Las manos del PSOE al rojo de vivo por confiar en los suyos La Tertulia de La Trinchera con Víctor Sánchez del Real, María Jamardo y Fran Carrillo tras la ruptura de Junts y el informe de la UCOde Víctor Torres

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar