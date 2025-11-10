El juez Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, ha saltado a la fama por un vídeo que se ha hecho viral de su discurso en la inauguración del XXI Congreso organizado en Albacete por su asociación. En ese discurso cargó duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de la Justicia frente al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El juez que humilló a Bolaños

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el juez Portillo ha comentado este choque con el ministro Bolaños del que tanto se ha hablado y ha valorado las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuestamente filtrar los correos con Hacienda del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez ha declarado en El País que García Ortiz es inocente.

Sobre el vídeo, el juez Fernando Portillo ha asegurado que está "sorprendido" por la viralidad en redes sociales que ha tenido el mismo, pero ha aclarado que "en el momento aunque yo entendí darle contenido contundente al discurso lo hice con buenas formas y maneras y, después, el ministro tuvo ocasión, además, de dar la réplica durante un buen rato donde nosotros le escuchamos a él lo que tenía que decir". "En ese momento no pareció que se tratase, ni lo fue realmente, ni una humillación, ni zascas ni nada, pero, luego, las redes sociales tienen vida propia, la escenografía parece que también ayudó, estar ahí los dos tan cerca de pie… en fin y, a lo mejor, es que la gente no está acostumbrada a que a los responsables políticos en actos institucionales se puedan decir las cosas bien dichas, pero bueno, decirlas", ha añadido.

Una reacción a una posible condena

El presidente del Foro Judicial Independiente ha comentado sobre las declaraciones de Pedro Sánchez que "son unas declaraciones muy graves puesto que se salta el respeto institucional a la separación de poderes que todo un presidente del Gobierno es evidente que debe mantener mientras el proceso está en marcha". Ha recordado que el juicio al fiscal general del Estado "sólo está en su ecuador" y que "los que no saben valorar lo que son las pruebas, los que no tienen conocimiento del derecho, pueden hacer sus análisis, pero, desde luego, que el presidente del Gobierno desde esa posición esté ya dictando sentencias sin esperar a que acabe el juicio y sin esperar a lo que diga el Tribunal Supremo lanza un mensaje muy equivocado a la ciudadanía sobre cuál es la función de unos y de otros".

Barrunta el juez Portillo que "lo que hay detrás es la reacción frente a una posible sentencia condenatoria". En este sentido, ha explicado que "si yo me harto de decir que esta persona es inocente y después resulta que el tribunal lo condena estoy dando una imagen de que el tribunal no está haciendo su trabajo, que ha condenado sin pruebas o que ha hecho un mal trabajo". "Eso es minar la confianza de la ciudadanía en su justicia porque si desde la más alta instancia del poder se dedica a deslegitimar la labor no ya de cualquier tribunal, que también valdría, sino del Tribunal Supremo evidentemente la confianza de los ciudadanos en sus tribunales resulta dañada", ha asegurado.

El juez Fernando Portillo ha dicho que "sin un Poder Judicial en el que los ciudadanos confíen, éste no podrá ejercer su función de contrapeso frente a las arbitrariedades del poder, que es, precisamente, a lo que nos dedicamos los jueces y magistrados de este país".

Sobre la imagen de algunos fiscales aplaudiendo a García Ortiz antes de declarar en el Supremo ha comentado que le "sorprendió en cuanto a que no lo esperaba, pero no me sorprende retrospectivamente viendo el nivel de polarización que se ha alcanzado cuando incluso desde la propia Fiscalía en el estrado se están lanzando acusaciones sobre que el tribunal que está juzgando, o el que está llevando la instrucción, no está haciendo buen trabajo y lanzando mensajes de que hay una persecución". "Visto que si desde la propia Fiscalía se lanzan este tipo de mensajes, ver después a unos compañeros arropando a su jefe no me extraña", ha añadido.

De la cloaca a la inhabilitación de García Ortiz

El juez Portillo, además, ha comentado cómo la cloaca del PSOE en la que estaba de enlace la socialista Leire Díez y algunos empresarios trató de hacer un informe contra el juez Marchena. En este sentido, ha comentado que "el hecho ya simplemente de que se esté hablando de la posibilidad de que se recabe información sobre los jueces que resuelven sobre asuntos que interesan e inquietan al poder político, la verdad, me genera bastante tristeza y desazón". "Pensar que todavía hay quienes piensan que es posible amedrentar a los jueces para que afecte al resultado. Esto no debería estar pasando y espero que se demuestre que no está pasando porque lo contrario sería una mala noticia", ha apuntado.

El presidente del Foro Judicial Independiente ha dicho que tras lo sucedido con Félix Bolaños no se ha planteado que vaya a tener consecuencias personales. Ha indicado que "el ministro ya había escuchado de mi boca y por comunicados de la asociación que es lo que opinábamos sobre su gestión". "Parecía una impostura tenerle ahí y no recordarle lo que pensábamos sobre su labor. No había nada nuevo bajo el sol. Confío en que esto no vaya a tener ningún tipo de repercusión personal, voy a seguir haciendo mi trabajo, el ministro el suyo y cada vez que haya ocasión discreparemos o no sobre la gestión del ministro. Yo estoy tranquilo", ha señalado.

Sobre la posibilidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea condenado y se aferre al puesto el juez Fernando Portillo ha explicado que "la condena llevará inserta la inhabilitación para empleo o cargo público por lo cual, la condena, si finalmente acaeciera, va a impedir materialmente que siga siendo fiscal general del Estado".

No cree el juez Portillo que la Justicia vaya a salvar la democracia en España y ha dicho que "no debería ser así". En este sentido, ha apuntado que "entre nuestras funciones, por supuesto, está la de velar porque las leyes se cumplan también por quienes mandan y velar porque el poder no se convierta en arbitrario o quienes lo tienen no abusen del mismo, pero no hasta el punto de pensar que ello hace depender el régimen democrático de una nación. Es un papel que, efectivamente, algunos nos atribuyen que yo creo que no nos corresponde y pensar que es así es poner de manifiesto en qué momento tan delicado estamos en el que parece que no se confía en el resto de los poderes cuando queda sólo como bandera el Poder Judicial".

Filtrar un correo es "una ilegalidad"

Uno de los asuntos sobre los que ha puesto el acento el juez Portillo es que está "seguro de que lo que ocurre fuera de España es lo que ocurre aquí dentro también, en el sentido en el que estamos todos sorprendidos y es inaudito que se esté dando esta situación en la que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo además, en esa condición de fiscal general del Estado". "A mí me tranquiliza en todo caso porque demuestra que, pese a sus muchas deficiencias y mucho margen de mejora que tiene, la Justicia de nuestro país este tipo de juicios lo que lanza es ese mensaje de que nadie está por encima de la Ley".

"Sinceramente, si la sentencia resulta absolutoria porque considera que no hay pruebas suficientes para condenar al fiscal general del Estado aún así habrá que estar satisfechos porque el sistema se puso en marcha para tratar de corregir lo que seguro es una ilegalidad. Todos estamos de acuerdo en que filtrar el correo privado de alguien es, efectivamente, una ilegalidad. Que luego no resulta condenado el fiscal general del Estado, no pasa nada, pero la Justicia no tiene empacho en poder decir que si los indicios apuntan a todo un fiscal general del Estado, este fiscal general del Estado se tiene que sentar en el banquillo", ha reflexionado.

¿Nuevas movilizaciones?

La intromisión en la labor de los jueces por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se ha multiplicado en los últimos años, especialmente desde que se empezó a investigar al entorno personal y político del jefe del Ejecutivo. Eso y la reforma de la Justicia que está imponiendo el ministro Félix Bolaños llevó a una movilización histórica del Poder Judicial. Sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones el juez Fernando Portillo ha dicho que "lo cierto es que los ataques desde las instituciones o cargos políticos a la judicatura están siendo cada vez más frecuentes. Recuerdo que cuando empezaron hace ya un par de años empezamos a reaccionar con cada declaración con un comunicado. Luego ya desistimos porque eran, por desgracia, tan frecuentes que obligaba a tener que estar reaccionando y, también, hacía parecer a la opinión pública que había un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el resto de poderes que, en verdad, no existe. Al menos nosotros con el resto de poderes no tenemos ningún problema".

"Lo cierto es que hemos llegado ya a un límite en esas manifestaciones que yo creo que si ya no hemos salido no creo que volvamos a salir o a decir algo. Sí que espero, esto es particular, que respecto a estas últimas declaraciones del presidente del Gobierno donde afirma la inocencia de una persona que está siendo enjuiciada por el Tribunal; que el CGPJ salga a recordar una vez más lo que es evidente que hay que dejar a los tribunales trabajar y que, efectivamente, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo deben prejuzgar asuntos que están siendo juzgados. No respetar la separación de poderes no es propio de un Estado democrático y de derecho", ha finalizado diciendo el presidente del Foro Judicial Independiente.