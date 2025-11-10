Menú

Escándalo entre los fiscales por las palabras de Sánchez en 'El País': "Usurpa las funciones de los tribunales"

La entrevista a Pedro Sánchez en El País, con sus declaraciones sobre García Ortiz, ha provocado escándalo en especial en el ámbito judicial.

LD/Agencias
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sale este miércoles del Tribunal Supremo, donde prosigue el juicio contra él por presunta revelación de secretos. | EFE

En su férrea defensa de Álvaro García Ortiz, que está siendo juzgado por revelación de secretos en el Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno sorprendió en El País con unas palabras que suponían un aviso a los jueces que deberán dictar sentencia. "El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto", afirmó Pedro Sánchez, que preguntado sobre la posibilidad de una condena, llegó a decir que "la verdad se acabará imponiendo".

Ante estas declaraciones, la Asociación de Fiscales ha emitido un duro comunicado señalando que Pedro Sánchez "se ha inmiscuido en la función de juzgar", acusándole de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales".

"Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho y solo pretende presionar y deslegitimar a los tribunales", declara en un comunicado la AF.

Por ello, insta al presidente y a las instituciones que representan a actuar con "neutralidad" y pide que se "respeten entre sí a los ciudadanos a los que se deben".

García Ortiz ya ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

