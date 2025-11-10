Feijóo carga contra Sánchez y su "injerencia" judicial en 'El País', inédita "en 50 años de democracia"

A las airadas reacciones en el ámbito judicial ante las palabras de Pedro Sánchez en El País, que proclamó sobre Álvaro García Ortiz que "la verdad" sobre su inocencia "se acabará imponiendo", se ha sumado la del líder de la oposición. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno de "interferir" ante el Tribunal Supremo y de "romper la independencia judicial" al haber proclamado la inocencia del fiscal general del Estado antes de que haya sentencia.

En la entrevista, Sánchez insistía en la inocencia de García Ortiz, y "más aún tras lo visto en el juicio" que se sigue contra él por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del PP ha subrayado que en ningún momento de los "50 años de democracia" se había producido una injerencia semejante.

"Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad", ha sentenciado Feijóo durante su intervención en Melilla donde este lunes se ha reunido el Comité de Dirección del partido.

Feijóo ha instado a Sánchez a asumir que no puede gobernar porque "los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos". "El Gobierno está acorralado por la corrupción y noqueado por el Parlamento", ha sentenciado, recriminando al jefe del Ejecutivo que, aún así, se niegue a convocar elecciones, a su juicio, porque "sabe que las pierde".

"Estos días hemos vuelto a constatar que la legislatura está agotada y esto ya no es un juicio político partidista, es casi un acta notarial", ha enfatizado Feijóo tras la decisión de Junts de romper con el Ejecutivo y anunciar formalmente el "bloqueo" de la legislatura.

"Una gigantesca tomadura de pelo"

En este contexto, ha señalado que en España ya no avanzan las leyes ni las reformas sino sólo "los casos de corrupción del gobierno" y, en esta tesitura ha hecho hincapié en que "España no puede ser ingobernable sólo porque la corrupción del PSOE sea inagotable".

"No hay un caso de corrupción en el partido del Gobierno, hay una presunta organización criminal, hecha partido y luego hecha Gobierno, que empezó a operar en el coche de las primarias y no se ha bajado del coche oficial desde entonces", ha relatado.

Para Feijóo, "este Gobierno ya no es ni mayoría, ni progresista, ni social, ni nada y solo hay una pérdida de tiempo y una gigantesca tomadura de pelo a nuestro país", ha afirmado el líder del PP, que se ha jactado de que "hoy hay más probabilidades de que el Congreso apruebe leyes del PP a que apruebe leyes propuestas por el Gobierno de España".

En este escenario, ha instado a Sánchez a admitir que ya no puede gobernar y que únicamente tienen en su mano "bloquear". "Debe asumir que no puede cambiar nada, solo puede obstruir el cambio en España", ha reclamado, incidiendo en que además de no contar con apoyo parlamentario, el Gobierno de coalición también carece de respaldo social y por eso el presidente no convoca elecciones. "Esta es la situación enmarañada en la que estamos viviendo. Al no tener capacidad parlamentaria, el Gobierno no es capaz de sacar una sola ley pero, adicionalmente, el Gobierno no convoca elecciones, simplemente porque sabe que las pierde", ha apostillado Feijóo, para quien los socialistas "están acabados".