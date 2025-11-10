Enfado de los jueces por los carteles del "Gobierno de España" en los nuevos Tribunales de Instancia

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha publicado un comunicado en el que lamenta que el Gobierno y aquellas comunidades autónomas que tienen competencias en materia de Justicia impongan sus logos en las sedes judiciales porque consideran que devalúa la apariencia de Justicia.

En concreto, el comunicado especifica que "la señalética impuesta, sin previa consulta a los órganos de gobierno de los Tribunales, en las sedes judiciales, escenifica la visión de dependencia que el Gobierno y las Comunidades Autónomas tienen del Poder Judicial, incorporando sus logos a las fachadas de las sedes judiciales para remarcar su pertenencia, devaluando la apariencia de independencia de los Tribunales ante cualquier ciudadano que acceda a sus servicios".

Sobre la cartelería de los juzgados con la imagen corporativa de "Gobierno de España", mi opinión breve en este 🧵 pic.twitter.com/E7gGFO3Cz3 — Carlos Javier Galán (@cjgalan) November 10, 2025

De igual manera, desde la APM señala que ha sido la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia la que ha propiciado "un cambio en la señalética de los Tribunales" y se ha aprovechado para añadir los logos del Gobierno o de las respectivas comunidades autónomas en las fachadas de los Tribunales.

Por otro lado, el comunicado también señala que este uso de logotipos en los edificios "lastra la imagen de independencia cuando se incorporan logos de clara referencia al ejecutivo como el relativo al Gobierno de España en las Comunidades Autónomas sin competencia en materia de justicia transferida, utilizando, y no creemos que sea de modo ingenuo, el mismo modelo de señalética que el previsto para los organismos dependientes del ejecutivo, sobre el fondo blanco, asimilando los Tribunales a la administración periférica o a los organismos autónomos dependientes".

Por todo ello, la Asociación Profesional de la Magistratura lamenta que parece que se está olvidando el principio de independencia y de unidad jurisdiccional recogido en el Artículo 117 de la Constitución Española. Además, pide a las comunidades autónomas y al Gobierno "la retirada inmediata de dicha señalética de las sedes judiciales".