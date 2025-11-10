La fontanera del PSOE Leire Díez al fiscal Stampa: "Soy la mano derecha de Santos Cerdán que no va a aparecer nunca"

La fontanera del PSOE, Leire Díez, reconoció al fiscal Ignacio Stampa que era "la mano derecha que no va a aparecer nunca" del entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Stampa compareció el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el caso de las cloacas del Partido Socialista. El fiscal relató en sede judicial la reunión que mantuvo en mayo con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset. Dicha conversación está grabada y será escuchada por Díez y Dolset durante su próxima declaración como investigados del día 17 de noviembre.

Según la declaración de Stampa, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el fiscal preguntó por qué no acudió a la cita Santos Cerdán como le habían indicado previamente y Leire Díez afirmó "no viene, pero yo tengo reunión con él y le cuento". Después añadió que el encuentro era estrictamente confidencial y que ella era "la persona que había puesto el PSOE para saber lo que había detrás de todo esto".

Stampa preguntó a la fontanera socialista: ¿Pero tú eres la mano derecha de Santos Cerdán? "Sí", fue su respuesta. "¿El mismo secretario de Organización PSOE?", repreguntó el fiscal. "Sí, pero soy una mano derecha que no va a aparecer nunca", zanjaba Leire Díez. El fiscal se quedó sorprendido por la "seguridad" con la que hablaban la citada Díez y Pérez Dolset y su "capacidad de influencia" al tener presente "el poder de la persona en cuyo nombre acudieron.".

Durante dicho encuentro, ambos reconocían a Stampa que hubo "un punto de inflexión" tras la imputación de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez y que durante su conversación se refirieron al asunto de las saunas del suegro fallecido del presidente del Gobierno Sabiniano Gómez.

Efectuaron varias alusiones a distintas causas judiciales como la trama Hidrocarburos, el caso Begoña Gómez o la trama Koldo con una "autosuficiencia alucinante, con un tono, con un poderío". Fue una "reunión siniestra pero muy rocambolesca", con "tintes mafiosos" y tras ella, Stampa dedujo que aunque no le habían ofrecido nada en ese momento, pero que se lo iban a ofrecer.

Días después, el empresario Luis del Rivero que hacía de intermediario relata a Stampa que Díez y Pérez Dolset "ya habían hablado con el número 1" y que "el número 1 iba a proponer qué hacer conmigo". El fiscal mostró su perplejidad y entendió que el número 1 era "el presidente del Gobierno".

Díez llegó a decir a Stampa que todo "iba a ir a mejor" que el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón iba a perder su plaza y que él volvería a esta Fiscalía para retomar la investigación del caso Villarejo que inició junto a su compañero fiscal Miguel Serrano.

Leire Díez "no trabaja de periodista"

El fiscal Ignacio Stampa relató en sede judicial que Leire Díez le dijo expresamente que "no trabajaba de periodista desde hace tiempo" y no le indicó en ningún momento que estuviera llevando a cabo una supuesta investigación periodística con el objetivo de publicar un libro, coartada argumentada por la propia fontanera del PSOE para negar que formaba parte de las cloacas socialistas. Tampoco le aclaró de dónde sacaba los sumarios judiciales.

Por último, Stampa relató al instructor que Leire Díez y Pérez Dolset buscaban la forma de hacer "daño" al magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, porque según su criterio no había investigado al PP cuando estaba en activo. Todo ello, a pesar de que fue el instructor de numerosas causas relacionadas con los populares como la trama Púnica, la 'Operación Kitchen, o el caso Lezo.

