La encuesta que este lunes publica El Español, elaborada por Sociométrica, pronostica una rotunda victoria del PP si hoy se celebraran elecciones generales: el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se situaría 6,5 puntos por encima del PSOE con 146 escaños, 41 más de los que obtendría el PSOE.

La cifra, según recuerda el diario, supone que los populares sumarían más escaños que el PSOE junto a todos sus potenciales aliados, incluido Junts, que acaba de romper con Sánchez. A Feijóo le bastaría para gobernar la abstención de Vox, partido que también experimenta una espectacular subida, al pasar de los actuales 33 escaños y 12,4 por ciento de los votos a 56 escaños y 16,9 por ciento de los sufragios.

La derecha, contando el escaño de UPN, sumaría así un total de 203 escaños con más de un 50 por ciento de los votos. Un resultado que contrasta con los 105 escaños que obtendría el PSOE de Pedro Sánchez: perdería 11 escaños respecto a 2023 y cuatro puntos. Ahora, según el sondeo, lograría un 27,2 por ciento de los votos, un resultado unas décimas superior a otros sondeos del mismo medio en los últimos meses pero sensiblemente por debajo de los anteriores comicios, en medio del torbellino de escándalos que rodea al presidente del Gobierno.

En cuanto a los socios de coalición, Sumar obtendría hoy diez escaños y un 6,6 por ciento de los votos mientras que Podemos se quedaría con la mitad de los sufragios, un 3,5 por ciento que se traducirían en sólo dos escaños. Un descalabro en la izquierda respecto a 2023, cuando en conjunto sumaron 31 diputados.

Los nacionalistas de Junts lograrían ocho escaños, uno más de los siete que tiene ahora mientras que ERC se quedaría con los siete actuales. EH Bildu repetiría sus seis diputados y el PNV pasaría de 5 a 6. Mientras, la formación de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, no obtendría representación.