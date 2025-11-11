La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado este martes un desayuno de Miguel Tellado en Nueva Economía Fórum en el que ha repasado cómo ambos están afrontando la "disyuntiva perversa" que plantea la izquierda, "sumisión o conflicto". "Es preferible el conflicto, aunque no nos divierta, nuestra vocación no es repartir bofetadas y mucho menos recibirlas. Aquí donde nos ven, los duros también somos sensibles", ha dicho la popular en un discurso colmado de elogios al secretario general del PP, a quien le ha agradecido también su oportunidad de confrontar habitualmente con Félix Bolaños.

"De no ser por él, no tendría el privilegio, el inmenso placer de debatir con el presunto ministro de Justicia", ha dicho en referencia a "esos intercambios tan edificantes, esas respuestas tan cordiales" que se escuchan miércoles a miércoles en el Congreso. En su intervención, ha dicho de Tellado que fue quien le abrió la puerta de nuevo a la primera línea tras quedarse como un "torerito en el tendido, un tigre enjaulado".

Además de ensalzar a su compañero, con una mención especial a su viaje a Venezuela en pleno fraude electoral, y a la "valentía" y "el coraje" necesarios para enfrentar a la izquierda, Álvarez de Toledo también ha hablado del proceso abierto en España y del último ejemplo de la deriva del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en alusión al titular a toda página de El País el pasado domingo con la entrevista al presidente defendiendo la inocencia de Álvaro García Ortiz "tras lo visto en el juicio".

«Sánchez no sólo pretende gobernar contra el Parlamento, sino también dictar sentencias. Los tres poderes en uno. Eso tiene un sucio nombre: dictadura.

«Sánchez no sólo pretende gobernar contra el Parlamento, sino también dictar sentencias. Los tres poderes en uno. Eso tiene un sucio nombre: dictadura.

Y una única respuesta: valentía».

Un titular "insólito", ha dicho la popular, que revela que Pedro Sánchez "no solo pretende gobernar contra el Parlamento sino también dictar sentencias. Los tres poderes en uno. Eso tiene un sucio nombre: dictadura, y una única respuesta, valentía".

Frente a un Sánchez que "quiere destruir al PP incluso aupando a Vox", Álvarez de Toledo ha prometido "sacar a España de este pozo de decadencia", reconstruyendo los "pilares de nuestra convivencia", entre los que ha citado la nación y "las vibrantes clases medias".