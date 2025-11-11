El abogado de Santos Cerdán no declara ante el juez que investiga las cloacas del PSOE

El abogado vinculado a las cloacas Jacobo Teijelo se ha negado declarar ante el juez Zamarriego en los Juzgados de Plaza de Castilla escudándose en que hay una querella pendiente de admitirse y si se admite tendrá que acudir de nuevo a declarar como imputado; por lo que ha preferido no prestar declaración hasta que se aclare esta temática.
Según fuentes jurídicas, la querella vendría por parte de Vox y el magistrado tendría que estudiarla con anterioridad a la declaración de Teijelo. Si finalmente Zamarriego no admitiese la querella, el abogado vinculado a las cloacas del PSOE tendría que volver a declarar, de nuevo como testigo.
Otra de las personas que han ofrecido su declaración este martes ha sido el periodista Pere Rusiñol, en este caso, en calidad de investigado respondiendo a las preguntas que le han realizado todas las partes. Rusiñol habría actuado como enlace entre las cloacas del PSOE y el fiscal José Grinda para que Díez le ofreciese un supuesto soborno a este último.
Según han apuntado fuentes jurídicas consultadas por LD, Rusiñol ha intentado desmentir la versión de Grinda asegurando que la reunión a la que acudieron el periodista y el fiscal fue un encuentro para "contrastar" una información; algo que, según la versión de Rusiñol, se encuentra dentro de sus responsabilidades como periodista.
Cabe recordar que el fiscal Grinda aportó a la causa unos mensajes a los que tuvo acceso este diario en los que Rusiñol le invitaba a participar en una reunión en la que supuestamente las cloacas le habrían intentado sobornar. Posteriormente a la reunión, Grinda advertía a Rusiñol que la reunión podría traerle problemas a Díez y los demás integrantes de las cloacas. "Salte de esto, Pere", le aconsejaba.