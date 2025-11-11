Libertad Digital publica un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. A esta reunión fue citado Stampa para reunirse con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la intermediación del empresario Luis del Rivero. Sin embargo, Leire Díez acudió en sustitución de Santos Cerdán.

En el audio se puede apreciar como Díez señala directamente al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue expulsado de la Carrera Judicial por prevaricación en el caso Gürtel. Los integrantes de las cloacas socialistas achacan a Garzón supuestos pactos con el comisario José Manuel Villarejo.

En este sentido Díez asegura al fiscal Stampa que "Baltasar tenía un negocio con Villarejo de puñetera madre". Cuando este se muestra sorprendido interviene en la conversación Pérez Dolset, que asevera que Garzón ha cometido "operaciones ilegales siendo juez y después de serlo". "Las que quieras", sentencia a Stampa.

En este sentido, como ejemplo, asegura que Garzón habría llegado a un acuerdo con Villarejo para cobrar comisiones ilegales mientras este llevaba a cabo la instrucción del caso Gürtel. "Cuando Garzón empieza a investigar la Gürtel en Boadilla en el año 2008 o 2009 llega a un acuerdo con Villarejo, Olivera y Garzón para repartirse los ingresos de los tíos que les pagan para echarlos de la operación", espeta Pérez Dolset.

Stampa compareció el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el caso de las cloacas del Partido Socialista. El fiscal relató en sede judicial la reunión que mantuvo en mayo con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset. Dicha conversación está grabada y será escuchada por Díez y Dolset durante su próxima declaración como investigados del día 17 de noviembre.

