Libertad Digital publica un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. En esta conversación, Díez aseguró a Stampa que el PSOE le había ofrecido en 2018 ejercer el cargo de directora de Comunicación del Ministerio de Justicia. Dicho Ministerio fue dirigido por Dolores Delgado después de la moción de censura con la que Pedro Sánchez desbancó a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Este audio demuestra la vinculación entre Díez y el PSOE a pesar de que la fontanera ha asegurado en numerosas ocasiones ser periodista y estar documentándose para escribir un libro sobre las prácticas ilícitas que, según ella, llevó a cabo el PP de Rajoy. Además de confesar ser "la mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Díez recuerda en la conversación que el PSOE la propuso para optar a un cargo público.

"En el 2018 me llaman un día y me dicen 've a ver a Delgado que acababa de ser nombrada ministra y nos gustaría que fueses su directora de Comunicación'", explicó la fontanera socialista al fiscal Stampa después de criticar al marido de esta, Baltasar Garzón, por sus actividades ilícitas de la mano del comisario José Manuel Villarejo.

En este contexto, Díez asegura que terminó rechazando la oferta del partido porque su olfato le advertía de supuestas prácticas inmorales de Delgado: "Dije que no, que me iba al otro lado —según ella, tenía otra oferta de empleo— ganando menos porque no me gustaba nada lo que vi allí". Algo que explica como una "sensación", ya que, por aquellos tiempos "no sabía nada de los Villarejos".

El relato de Díez prosigue deslizando que había mantenido "relación con ella" pero desde la distancia. Es decir, desliza que su relación era cordial cuando coincidía en algún acto con Delgado pero que ella había comenzado a investigarla a la par que a Garzón. "Gente como Lola tiene que estar inquieta", dice la fontanera del PSOE, a la que se le imputan los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Así, se vanagloria de estar al tanto de prácticas ilícitas de diferentes cargos políticos: "Todo el mundo quiere saber lo que yo sé".

Recordamos que Stampa compareció el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el caso de las cloacas del Partido Socialista. El fiscal relató en sede judicial la reunión que mantuvo en mayo con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset. Dicha conversación grabada será escuchada por Díez y Dolset durante su próxima declaración como investigados el día 17 de noviembre.

