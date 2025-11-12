Abascal: "No son capaces de aprobar unos presupuestos pero van a salvar el mundo con un impuesto a la gasolina"

El presidente de Vox lanzó este miércoles en el pleno del Congreso una durísima réplica al discurso-mitin de Pedro Sánchez, que acudía al Congreso a hablar de sus últimas citas internacionales y el caso cloacas pero que terminó centrando su intervención en los ataques a la derecha. Entre críticas a las políticas verdes del gobierno y Europa y a los múltiples escándalos, Santiago Abascal se refirió a la petición de Sánchez de elecciones en la Comunidad Valenciana para exigirle a él que disuelva ya las Cortes. "Me comprometo solemnemente a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana, ante sus señorías y los españoles, un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles", ha dicho Abascal en medio de la bronca socialista. "No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos", dijo Abascal recordando que la frase es de Sánchez. "¿Quiere que se lo repita? Son sus palabras: repítaselo y convoque elecciones y si no cállese y déjenos a los demás reconstruir Valencia", reiteró.

El presidente de Vox también reprochó a Sánchez y su gobierno que "no son capaces de aprobar unos presupuestos pero van a salvar el mundo con un impuesto a la gasolina", en alusión al nuevo mecanismo de pago por emisiones que prepara la UE y que desembocará en un aumento de la factura del depósito. Al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le pidió romper de una vez por todas con las políticas compartidas entre PP y PSOE en Bruselas y en algunas regiones de España: "Si no va a romper de una vez por todas y para siempre con todos esos pactos, con el terrorismo climático, con el pacto migratorio… con nosotros no debe contar; debe contar con el PSOE".

"España tiene un Gobierno inundado de corrupción; chantajeado por prófugos de la justicia, ridículo en su actuación internacional y absolutamente indiferente ante sufrimiento de los ciudadanos españoles", afirmó Abascal, que apuntó que el único objetivo del Gobierno "es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel… y tiene un gobierno que para ello está dispuesto a pisotear la seguridad, la libertad y la prosperidad de los españoles".

"No se rían tanto", se dirigió a los diputados, "que acabarán desfilando en los juzgados". "Este parlamento ha entregado los mandos de la nacion a un narcisista sin escrúpulos, aupado por una flotilla de malos y maleantes, dirigida por unos terroristas y por unos yihadistas", afirmó.

Entre los reproches al presidente estuvo su mención a su intento de ser un referente en política internacional contrastándolo con su irrelevancia actual: "Creyó durante mucho tiempo que podría alcanzar al menos una pose de gran estadista y conseguir venderse como el gran adversario de Trump en Europa, una especie de Obama de Pozuelo".