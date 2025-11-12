Esta tarde se ha producido la esperada declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo, por presunta revelación de secretos. García Ortiz ha rechazado responder a las acusaciones personadas en su juicio, incluida la que ejerce el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En la penúltima jornada del juicio, García Ortiz se ha quitado la toga con la que ha seguido la vista oral desde el estrado al lado de sus abogados y se ha sentado en la mesa frente al tribunal para tomar la palabra.

En un momento de su intervención el fiscal general del Estado ha cargado contra el asesor de Isabel Díaz Ayuso asegurando que lo primero que sabe sobre el caso es "el bulo que está intentando distribuir el señor Miguel Ángel Rodríguez" y que decide actuar cuando se ha enterado de que El País iba a publicar la versión difundida por este.

En otro momento de su intervención ante el Tribunal Supremo alude a esRadio, y más concretamente a la tertulia de La Noche de Dieter, al señalar que el periodista de El Mundo (en alusión a Esteban Urreiztieta) que publicó la versión que difundió Miguel Ángel Rodríguez se fue posteriormente a la tertulia de Dieter, es decir, al programa nocturno de esRadio que entonces presentaba Dieter Brandau. En dicha tertulia cuenta el fiscal general del Estado que se habría comentado que todo era un señuelo del Gobierno y una manipulación, y que hay una actuación torticera de la propia Fiscalía.

Posteriormente Álvaro García Ortiz ha aludido a aquellos medios que, como Libertad Digital, publicaron la versión de fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, refiriéndose concretamente a un mensaje de Miguel Ángel Rodríguez.