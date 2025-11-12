Leire Díez, sobre Ábalos y Koldo: "Castración química o que me dejen a mí patear"

Libertad Digital publica un audio que fue grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante una reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. En la grabación, la militante socialista se refería a las conductas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en la trama Koldo de esta manera: "Castración química o que me dejen a mí patear".

Stampa declaró el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el caso de las cloacas del Partido Socialista. El fiscal relató en sede judicial la citada reunión que mantuvo con Díez y Pérez Dolset. Para este encuentro, Stampa esperaba la presencia del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en lugar de Leire Díez. Dicha conversación grabada será escuchada por los propios Díez y Dolset durante su próxima declaración como investigados el día 17 de noviembre.

En el audio que publica LD, Leire Díez hace referencia a la particular relación de Ábalos y Koldo con mujeres y prostitutas. La fontanera apostaba entonces por la "castración química":

Entonces, otra cosa que yo dije es que la causa esta de Ábalos, Koldo y todo esto, que a mí jurídicamente me parece una aberración detrás de otra. O sea, ¿éticamente? Castración química… de verdad… castración química o que me dejen a mí patear, da igual, es que no tiene justificación alguna ¿vale? Castración química.

En el mismo audio destapado por LD, Leire Díez dice que a Ábalos "no le va a librar del cohecho ni Blas, aunque no sea más que por lo de la Jéssica esta". Cabe recordar que el exministro de Transportes enchufó a Jessica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragasatec.

Recordamos que en marzo de este año la Fiscalía Anticorrupción apreciaba un delito de cohecho en el pago del piso de la Plaza de España de Madrid de la citada Jéssica Rodríguez, por parte de la trama Koldo.

Villarejo, PSOE y saunas

Tal y como publicó este diario, en otro de los fragmentos del audio Leire Díez señala al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Los integrantes de las cloacas socialistas le achacan a Garzón supuestos pactos con el comisario José Manuel Villarejo. Díaz asegura a Stampa que "Baltasar tenía un negocio con Villarejo de puñetera madre" y que Garzón ha cometido "operaciones ilegales siendo juez y después de serlo".

Además, la fontanera socialista aseguró al fiscal Stampa que el Partido Socialista le había ofrecido en el año 2018 el puesto de directora de Comunicación del Ministerio de Justicia, ministerio dirigido en aquel entonces por Dolores Delgado. "En el 2018 me llaman un día y me dicen 've a ver a Delgado que acababa de ser nombrada ministra y nos gustaría que fueses su directora de Comunicación'", explicó la fontanera socialista a Stampa.

Por otro lado, el empresario vinculado a las cloacas socialistas, Javier Pérez Dolset, ha asegurado que Villarejo investigó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que llegó a la secretaría General del PSOE en el año 2014. "A Sánchez, desde que se convierte en secretario general, le llenan su casa y las saunas de micrófonos", aseguró Pérez Dolset al fiscal Stampa admitiendo la vinculación de Sánchez con las saunas de la familia de Begoña Gómez, esposa del líder socialista.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com