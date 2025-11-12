Una exaltada Belarra llama a Sánchez a "reventar a la derecha": "Vayamos a por ellos"

La portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, dedicó su intervención en el pleno de este miércoles a detallarle un plan de acción a Pedro Sánchez para evitar que "en las próximas elecciones gane la derecha", como auguró que va a pasar señalando que los ciudadanos "las están pasando muy puñeteras".

"Ese malestar social es el que va a acabar con su gobierno", avisó Belarra a Sánchez, afirmando que "o reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país". "Presionemos el freno de emergencia", dijo la podemita en una mano tendida al presidente para emprender una batería de medidas que dinamitan desde la monarquía a la independencia judicial.

El plan de Belarra, de seis puntos, propone una reforma del CGPJ a imagen de la toma de RTVE (Ana Rosa Quintana y Susana Griso están "rabiando", dijo). La podemita apostó por una "mayoría democrática y plurinacional" en un organismo que estaría controlado por la izquierda, que quite "las telarañas" del poder judicial y "los privilegios a los jueces fachas". Puso como ejemplo la a su juicio "guerra sucia judicial al fiscal general del Estado", en alusión al juicio en el Supremo a Álvaro García Ortiz, que declara este miércoles.

Belarra también apostó por abordar el problema de la vivienda bajando por ley los alquileres un 40 por ciento (sin especificar el porqué de la cifra) y por blindar la sanidad pública. Con medidas como estas, dijo a Sánchez, "las próximas elecciones la mayoría progresista se amplía".

Sin menciones a la corrupción, Belarra también apostó por "recuperar el control público de la economía", mencionando la nacionalización de Repsol, y la regularización de todos los inmigrantes. Además, propuso un referéndum sobre la monarquía, para derogarla, entre críticas a Juan Carlos I: "Ya está bien tener que leer las memorias de un delincuente".

"Vayamos a por ellos. Este Congreso tiene que respaldar a quien hace el trabajo que este Congreso no hace, parar el fascismo en las calles", dijo mencionando a los "jóvenes en las calles" en una probable alusión a los altercados y agresiones de Pamplona, justificados por buena parte de la izquierda. "Ya verá: ganaremos, evitaremos que acaben reventando a la gente trabajadora", concluyó.