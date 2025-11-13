Detenidos con más de 1.000 kilos de cable de cobre robado

Detenidos dos hombres con antecedentes en Tamames, Salamanca, a los que se acusa de haber robado más de una tonelada de cable de cobre.

Los arrestos se han producido en el marco de un operativo que la Guardia Civil estaba desarrollando para buscar y localizar vehículos sospechosos de haber participado en robos de este tipo. Fue el pasado 5 de noviembre cuando los agentes del Instituto Armado detectaron una furgoneta de grandes dimensiones que pusieron bajo vigilancia ante la posibilidad de que los ocupantes podrían estar ocultos tras haber cometido un hecho delictivo.

De esta manera se logró identificar al conductor cuando trataba de abandonar la zona, mientras en el interior del vehículo se localizó una gran cantidad de cableado de cobre para telecomunicaciones. Ante la sospecha de que hubiera más se hizo una batida por la zona y se localizó a un segundo hombre con numerosas piezas de cable ocultas y listas para ser recogidas. En total se les incautó 1.033 kilos de cableado de cobre.

Los dos detenidos, acusados de un delito de robo, contaban con antecedentes penales por la comisión de hechos delictivos similares.