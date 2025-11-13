La declaración de Carmen Pano sobre las bolsas de dinero en Ferraz: "Fueron dos entregas, cada una de 45.000 euros"

Libertad Digital publica la declaración completa de la empresaria Carmen Pano en el Tribunal Supremo el pasado 25 de febrero en el marco de la Trama Koldo, En dicha comparecencia, Pano desveló que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordaba abrir una pieza separada para investigar la presunta financiación ilegal del PSOE tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El juez Moreno incluía en el procedimiento la declaración de Carmen Pano en el Supremo.

El 16 de diciembre de 2024, Pano declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que efectuó dos entregas 45.000 euros en la sede del PSOE. Este dinero, según su testimonio, fue camuflado en una bolsa de plástico que a su vez se introdujo en una bolsa de papel.

Durante su intervención, Pano reafirmaba que ella realizó las dos entregas en Ferraz. "A mí ese dinero me lo entregó una persona que se llama Lolo. Yo lo llevé. Fueron dos entregas que se hicieron cada una de ellas 45.000 euros. Se llevaron al despacho de Víctor de Aldama en la calle Alfonso XII, que era dónde tenía su despacho. En las dos ocasiones me dijo que él no tenía al chófer y que no había nadie para llevar el tema y que por favor lo llevara yo", señaló Pano. De igual manera, la empresaria precisó que no conocía al destinatario.

Para ir a la sede del PSOE, Carmen Pano acudió por primera vez en un taxi y la segunda vez le llevó Álvaro Gallego, el socio de Claudio Rivas, investigado en la trama Hidrocarburos.

Por otro lado, Pano también fue preguntada por si esas entregas de dinero en efectivo tienen que ver con la participación de Claudio Rivas en el negocio de los restaurantes de las cuatro torres: "Los primeros sí, sí sí, los primeros 45.000, los segundos 45.000 era pago de los restaurantes, o por lo menos fue lo que a mí se me trasladó".

La entrega de ese dinero, según la empresaria, tuvo lugar en la segunda planta de Ferraz. "Yo llegué, dije: ‘Soy Carmen Pano, vengo de parte de Víctor de Aldama’. Y se me dijo: ‘le esperan en la segunda planta’. Cogí el ascensor, se abrieron las puertas del ascensor en la segunda planta, vino una persona, le dije: ‘Soy Carmen Pano, vengo de parte de Víctor de Aldama’. Y le di lo que traía" explicó Pano, que aseguró que la estaban esperando.

Casa en La Alcaidesa

Durante la primera parte de su intervención Carmen Pano reconoció que le dijeron que la casa en la Alcaidesa había que comprarla a una persona, aunque en ese momento no se le facilitó el nombre. Esa casa se le alquiló posterior mente a Ábalos y ante la pregunta de si el ex ministro de Transporte pagó las rentas por la casa, Pano aseguró que pagó los dos meses de fianza y el mes en curso. Cuando Ábalos deja de pagar "se le comunica al señor Claudio Rivas y el señor Claudio Rivas, es él que ordena que se le dé una orden de desahucio".

Pano explicó que se lo comunicó a Rivas "porque era la persona que había ordenado, digámoslo así, la compra de esa vivienda junto con Víctor de Aldama". Por otro lado, ella no obtenía ningún beneficio comprando la casa y afirmo que lo había hecho para hacerle un favor a Rivas (para que él pudiera obtener con compra de esa casa y su posterior arrendamiento una licencia de hidrocarburos) y el posterior arredramiento de una licencia de hidrocarburos. Aun así, a ella se le prometió un pago de 50.000 euros "que nunca se me pagaron".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com