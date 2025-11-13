La defensa del fiscal general apela a La Sexta, El País, elDiario.es y la Ser para demostrar su inocencia

El presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta, que ha juzgado durante 6 sesiones al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, dejaba este jueves vista para sentencia una de las causas judiciales más polémicas y mediáticas de los últimos años.

¿De qué se acusa a García Ortiz? El abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envía un correo el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Madrid en el que proponía un acuerdo penal por dos delitos fiscales. Es una comunicación confidencial protegida por el derecho a la defensa. El 13 de marzo, a las 21:59, el fiscal general del Estado recibe el correo en su cuenta personal después de obligar al fiscal que llevaba el caso, Julián Salto, que estaba viendo un partido de Champions en el Metropolitano, a enviárselo con urgencia. A las 22:10, la Cadena SER publica una noticia que incluye citas literales del mensaje. Álvaro García Ortiz borró mensajes de Whatsapp de su móvil, correos de su cuenta de la fiscalía, ficheros PDF y y Word y hasta el historial de navegación el día 16 de octubre de 2024, el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, además de cambiar de teléfono móvil una semana después. En su defensa, alegó que era un protocolo interno de la Fiscalía. Pese a que un buen número de periodistas de medios de izquierdas han asegurado tener la información antes de la filtración, sólo uno asegura haber tenido una captura de pantalla del mismo desde el 6 de marzo, pero no ha presentado pruebas al respecto. Ni el juez instructor ni la UCO encontraron rastro digital alguno de que el correo circulara antes de que lo tuviera el fiscal general. Leer más

La última sesión del juicio sobre la filtración contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado protagonizada por los informes finales de las partes. El abogado de Alberto González Amador, las acusaciones populares, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, las dos últimas en defensa del fiscal general, exponían ante los 7 magistrados del Tribunal Supremo, que deberán dictar sentencia, sus conclusiones tras la vista oral.

El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, que se ha mostrado especialmente locuaz durante las 6 sesiones del juicio, intentaba desmontar las acusaciones contra el fiscal general. Tras pedir la nulidad del procedimiento al considerar que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) incumplieron el mandamiento del magistrado instructor en el registro del despacho de García Ortiz, llegaba la sorpresa.

La defensa del fiscal general apelaba a todos los medios de comunicación afines al Gobierno de Pedro Sánchez, y por tanto al fiscal general, para acreditar la supuesta inocencia de García Ortiz. Concretamente, repasaba uno por uno los testimonios de hasta 6 periodistas diferentes de eldiario.es, La Sexta, la Cadena Ser o el diario El País.

"Vamos a hablar del señor José Precedo (elDiario.es). Su declaración aparece corroborada por dos declaraciones testificales que han depuesto en este acto. José Precedo titula con una rotundidad que sólo la garantía de que lo que estás diciendo es real puede sostener. Sus declaraciones han sido corroboradas por otras personas, en particular por el director del diario Ignacio Escolar", afirmaba.

"La declaración de Alfonso Pérez Medina (La Sexta) en juicio es sensiblemente mucho más consistente que la que prestó en instrucción. No hay ninguna motivación espuria en que un periodista con más de 20 años de experiencia ponga en juego su reputación para proteger no se sabe qué. Igualmente su declaración o su testimonio se ve corroborada por parte de otras personas, Antonio García Ferreras, que ha corroborado públicamente la versión del señor Alfonso Pérez Medina", apuntaba.

"Vamos con el señor Miguel Ángel Campos (Cadena Ser). Su declaración, tanto en instrucción como ahora, ha sido persistente, ha sido consistente y no ha habido ni un ápice. En este sentido, ha sido creíble al indicar que su fuente le había secuestrado la publicación del correo de 2 de febrero. El señor Miguel Ángel Campos sí que ha dado detalles. Ha indicado que su fuente es un hombre y que trabaja en una planta tercera. Así lo mencionó en el programa Hoy por Hoy, el día 10 de enero, un día después de comparecer ante el magistrado instructor. Un hombre y trabaja en la tercera (1:27) planta. ¿Saben dónde está la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid? En una tercera planta de General Castaños", afirmaba con misterio el abogado del Estado

"El señor José Manuel Romero (exsubdirector de El País) ha declarado que se le dio traslado, por tanto, desde el reconocimiento de los hechos, de la voluntad del señor González Amador y de su abogado, de reconocer los delitos desde el día 12 de marzo a las 14 y 18. Su declaración se ve corroborada por la prueba documental que, de nuevo, ha tenido que ser practicada a instancias de la abogacía del Estado", concluía.

