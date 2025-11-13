La Ertzaintza publica su primer informe de criminalidad con el origen de los detenidos: el 67% son extranjeros

La Ertzaintza ha publicado su primer informe que incluye la nacionalidad o procedencia geográfica de los detenidos e investigados. El documento abarca los primeros nueve meses de 2025 (enero-septiembre) y proporciona datos sobre la distribución de infracciones penales según el origen de las personas implicadas, una información que no se había difundido previamente en comunicados oficiales de la policía autonómica del País Vasco.

Según el informe, se registraron 30.600 infracciones penales durante el período analizado, con un total de 5.230 detenciones y 23.528 personas investigadas. De los detenidos, un 67 por ciento eran extranjeros frente a un 33 por ciento de origen español. Entre los investigados, la proporción de extranjeros fue del 42,8 por ciento, mientras que el 57 por ciento eran ciudadanos españoles.

Es llamativo el alto número de arrestados que provienen del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez): 2.223. Sobre todo si se tiene en cuenta que según las estadísticas de población sólo representan al 1,7 por ciento del total. Su número de arrestados es casi similar al de los españoles, que fueron 2.266 (nacionalidad española por naturaleza y nacionalizados).

El documento ofrece un desglose por lugar de nacimiento, distinguiendo entre personas nacidas en el País Vasco, en otras comunidades autónomas y en el extranjero, subdividido por regiones como Magreb, Latinoamérica, resto de Europa y otras áreas. Este nivel de detalle permite observar patrones de detención por origen y analizar la frecuencia relativa de cada grupo según distintos tipos de delitos.

En los delitos de robo con violencia e intimidación, unos de los que generan mayor alarma social, el 77 por ciento de los arrestados son extranjeros (79 españoles por 358 de otros países), de los que 293 procedían de los países del Magreb. En lo relativo a los delitos contra la libertad sexual, se han producido 187 detenciones, de las que 61 son de ciudadanos españoles (naturales o nacionalizados) y 126 son de ciudadanos extranjeros (de los que 55 provienen del Magreb y 64 del resto de África).

En lo que respecta a los delitos más graves, se detuvo a 38 personas por homicidio y sus formas (asesinato consumado, intento de asesinato y otras infracciones de homicidio). De ellos, 15 eran de nacionalidad española y 23 extranjeros, que se reparten casi a partes iguales entre ciudadanos del Magreb y provenientes de otras partes de África.

La Ertzaintza modificó recientemente su política de comunicación para incluir procedencia geográfica en las notas de prensa. Hasta ahora, estas informaciones no se ofrecían con detalle por nacionalidad u origen, siguiendo recomendaciones de organismos como el Ararteko (Defensor del Pueblo vasco), que alertaban del riesgo de estigmatización o asociación automática entre origen y actividad delictiva.

El informe también incluye estadísticas por sexo y edad, además de origen geográfico, ofreciendo una visión más completa de las personas detenidas. La combinación de variables permite analizar tendencias demográficas y delictivas, y proporciona información útil para planificar políticas de prevención y asignación de recursos dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.