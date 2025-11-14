La UCO registra varias sedes de Acciona para investigar el cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra registrando este viernes dos sedes de la empresa Acciona ubicadas en Madrid y Bilbao. Dichas diligencias están relacionados con la pieza de la trama Koldo en la que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública..

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "los agentes han acudido a las instalación de la constructora con el objetico de efectuar los registros ordenados por el magistrado instructor".

En esa pieza de la trama Koldo están imputados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García,el empresario Víctor de Aldama y el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, este último permanece en prisión provisional tras ser encarcelado antes del verano por riesgo de destrucción de pruebas.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com