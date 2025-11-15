Libertad Digital publica un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. En esta conversación, Leire Díez asegura que "tienen comprados a unos fiscales de Anticorrupción".

La conversación grabada por Stampa será escuchada este lunes en sede judicial por Leire Díez y Javier Pérez Dolset antes de declarar como investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. El propio fiscal Stampa ya declaró ante el instructor la semana pasada. En su comparecencia señaló que fue citado por las cloacas del PSOE para reunirse con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y en su lugar apareció la citada Leire Díez.

Durante la conversación, Leire Díez **se queja de** las investigaciones abiertas al PSOE como la **Trama Hidrocarburos** o la Trama Koldo. Posteriormente, esta grave acusación: "Hasta que luego tú te encuentras con la gente esta de la trama Hidrocarburos y te cuentan y hablan así de abiertamente que tienen comprados a unos fiscales de Anticorrupción. Entonces dices: bueno ya lo voy entendiendo. Igual no lo podemos demostrar, pero ahora ya lo voy entendiendo".

De igual manera, Díez menciona al comisario José Manuel Villarejo para explicar cómo encontró las conversaciones entre el guardia civil y un empresario de hidrocarburos. "Yo ya he aprendido con todo esto de Villarejo que todas las causas están concatenadas y da igual que veas la concatenación de aquí a aquí, que de aquí a aquí".

"Pues me puse un fin de semana en mi casa y dije 'bueno, a ver **qué** tiene esto… es que está claro que aquí había una rama política que es la que impide que se investiguen determinadas cosas y se investigan otras. Con una rama en la que tiene que haber implicación sí o sí o sí, o sí o sí de Fiscalía", se escucha decir a Leire Díez en el audio.

Por otro lado, la fontanera del PSOE también menciona la declaración voluntaria del empresario Víctor de Aldama, en la Audiencia Nacional del pasado 21 de diciembre de 2024 sobre la trama Koldo. "Yo a mi hija la hubiese teledirigido al menos en un examen de carrera. ¿Es verdad que te llamas Ignacio? ¿Es verdad que este folio es blanco? ¿Es verdad que hicieron no sé qué del papel, y luego lo trajeron y luego no sé qué? ¿**Y** que tú tienes en la mano este papel?", comenta Díez con ironía sobre la declaración. "Y es verdad, y yo estaba escuchando el interrogatorio y digo: ‘esto no puede estar pasando’", añade.

Leire Díez en los audios de Stampa

Tal y como publicó LD, en otro fragmento del audio en el que hace referencia a la trama Koldo, en la que están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su **exasesor** Koldo García, Leire Díez apostaba por la "castración química".

De igual manera, durante la conversación grabada la fontanera socialista señaló a Baltasar Garzón, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, para comentar su relación con el comisario Villarejo: "Baltasar tenía un negocio con Villarejo de puñetera madre".

Durante la extensa conversación, Leire Díez también menciona que el Partido Socialista le ofreció ser la directora de **comunicación** del Ministerio de Justicia cuando Dolores Delgado estaba al frente de ese ministerio. "En el 2018 me llaman un día y me dicen 've a ver a Delgado que acababa de ser nombrada ministra y nos gustaría que fueses su directora de Comunicación'", se escucha en el audio.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com