Caso Begoña Gómez: Peinado archiva la imputación contra la secretaria general de Presidencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa contra la secretaria general de Presidencia del Gobierno imputada en el caso Begoña Gómez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Peinado ha decretado el sobreseimiento libre de la causa contra la secretaria general de Presidencia del Gobierno Judit Alexandra González, a la que había imputado por un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez en Moncloa, Cristina Álvarez".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la declaración de la secretaria general de Presidencia del Gobierno se ha extendido aproximadamente durante hora. González ha contestado las preguntas del juez Peinado y de su abogado".

Tras su sobreseimiento, han declarado Diego de Alcázar, presidente de la escuela de negocios IE Business School; Miguel Escassi, responsable de Política Institucional de Google; y Juan Carlos Doadrio Villarejo, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos, en calidad de testigo.

González era la quinta persona investigada en este procedimiento, junto a Gómez, Álvarez, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando González asumió ese puesto--, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, este domingo tras tomarle declaración ha acordado el sobreseimiento libre para la secretaria general de Presidencia del Gobierno.

La alto cargo de Moncloa estaba citada inicialmente a declarar el pasado 12 de noviembre, pero el instructor cambió la declaración para este domingo por incompatibilidad de agenda de uno de los abogados.

Peinado cambió la guardia al titular del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, por lo que la vista de este domingo se ha celebrado en la sala de vistas de este órgano, en la planta quinta de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Confirman la intervención de Álvarez

En cuanto a los testigos, sus declaraciones han confirmado la intervención de Cristina Álvarez en los tratos que consiguió Begoña Gómez para que avalaran la cátedra, según han detallado fuentes jurídicas a LD. En el caso del exvicerrector de la Complutense, este mantuvo una conversación telefónica anterior a la formación de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno; si bien no la conoció personalmente hasta la firma del convenio.

Por su parte, el responsable de Política Institucional de Google ha declarado –según estas mismas fuentes— que Álvarez estuvo presente en varias reuniones llegándose a presentar no como una trabajadora de Moncloa, sino como "una persona de apoyo al proyecto tecnológico". "Entendimos que era una de las personas de la Universidad", ha dicho Escassi confirmando la intervención de Álvarez, imputada en el caso por haber cometido presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

