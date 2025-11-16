El audio de Leire Díez sobre el fiscal general del Estado: "Álvaro lo que tiene ahí es síndrome de Estocolmo con Lola"

Libertad Digital publica un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante una reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. En esta grabación se puede escuchar a Díez hablar sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la que fuera ministra de Justicia y posterior fiscal general, Dolores Delgado, en estos términos: "Álvaro lo que tiene ahí es síndrome de Estocolmo con Lola".

La conversación grabada por Stampa será escuchada este lunes en sede judicial por Leire Díez y Javier Pérez Dolset antes de declarar como investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. El propio fiscal Stampa ya declaró ante el instructor la semana pasada. En su comparecencia señaló que fue citado por las cloacas del PSOE para reunirse con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y en su lugar apareció la citada Leire Díez.

En la grabación que publica LD Leire Díez relata a Stampa lo siguiente: "A ver Álvaro lo que tiene ahí es síndrome de Estocolmo con Lola. Digo hombre lo del síndrome de Estocolmo ya llegados a cierta edad… ¿sabes? Si con una cremita balsámica de estas no se nos ha curado una de dos, o no tienes que estar tú o se te tiene que haber curado".

Sobre la relación entre Baltasar Garzón y Dolores Delgado, la fontanera socialista afirma en el audio: "El amor es muy bonito ¿vale? El amor es muy bonito y me alegro muchísimo de que haya encontrado el amor en Baltasar pero coño… lo que he visto yo con Baltasar lo hemos visto todos".

Por otro lado, también hace referencia a que cuando ella empezó a investigar los sumarios judiciales, Garzón trató de reunirse con ella. "Baltasar a través de otras personas interpuestas quiso reunirse conmigo. Es que no hay nada que reunirse, es que ya lo he leído. Me reúno con quien tengo dudas o con quien tengo la certeza buena pero para la mala que pérdida de tiempo más tonta ¿no?", comenta Díez.

Más contenido de los audios

Además, en otro de los fragmentos de audio publicados por LD, Leire Díez también citó a Baltasar Garzón. La cloaca socialista le achaca a Garzón unos supuestos pactos con el comisario José Manuel Villarejo, con el que Díez señala que "Baltasar tenía un negocio con Villarejo de puñetera madre". De igual manera, en el audio Leire Díez señala que Garzón ha cometido "operaciones ilegales siendo juez y después de serlo".

En otro corte publicado por este diario la fontanera socialista le comentó al fiscal Stampa que el PSOE le había ofrecido ser la directora de Comunicación del Ministerio de Justicia cuando Dolores Delgado estaba al frente de ese ministerio. "En el 2018 me llaman un día y me dicen 've a ver a Delgado que acababa de ser nombrada ministra y nos gustaría que fueses su directora de Comunicación'", explicó la fontanera socialista a Stampa.

Otro de los comentarios de Díez fue dirigió a criticar las conductas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en la trama Koldo. "¿éticamente? Castración química… de verdad… castración química o que me dejen a mí patear, da igual, es que no tiene justificación alguna ¿vale? Castración química", dijo Díez.

Durante la reunión, el empresario vinculado a las cloacas socialistas, Javier Pérez Dolset también intervino para hablar sobre Villarejo. Dolset señaló que el comisario investigó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez desde su llegada a la secretaría General del PSOE en 2014. "A Sánchez, desde que se convierte en secretario general, le llenan su casa y las saunas de micrófonos", aseguró Dolset al fiscal Stampa.