Junqueras difunde que Sílvia Orriols es un invento del CNI para debilitar al independentismo

Primero fue el actual líder de la CUP, Non Casadevall, quien aseguró que la formación de moda en el separatismo catalán, el partido de Sílvia Orriols, era un invento del "Deep State" español para socavar el movimiento a favor de la república independiente. Lo dijo en una entrevista en El País que pasó totalmente desapercibida, salvo en los ambientes separatistas. La especie corrió como la pólvora entre los cientos de organizaciones, entidades y formaciones independentistas que se negaban a creer que de las entrañas del independentismo más ortodoxo hubiera surgido una formación plenamente ultraderechista, un partido fascista de manual.

Pero ahora no es un dirigente de la extrema izquierda separatista antisistema y profesor en un instituto de Olot cual es el caso del Non Casadevall quien lo dice, sino Oriol Junqueras, el indultado, amnistiado, socio de Pedro Sánchez y Salvador Illa y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya quien lo sugiere sin ambages. Lo ha hecho en un programa de televisión de La Sexta y en compañía de Aitor Esteban, el presidente del Euzkadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco.

"Aliança Catalana no tiene nada de independentista y si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día alguna herramienta para debilitar precisamente al independentismo este instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana", ha declarado Junqueras. Preguntado por si era una operación contra ERC o contra Junts, Junqueras ha asegurado que contra Junts "tal vez". Acto seguido intervino Aitor Esteban para afirmar que "si fuera esto una operación de Estado, yo no digo ni que sí ni que no, desde luego hay que tener medios para hacerla. Este tipo de operaciones está al alcance de algunos con mucho dinero y con muchos medios".

Orriols acusa a Junqueras de ser del CNI

Nada más enterarse de lo declarado por Junqueras, la líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Gerona), Sílvia Orriols reprodujo en su cuenta de X las declaraciones del golpista de ERC con el siguiente texto: "Qué bien hablas el castellano Junqueras. ¿No serás tú del CNI? ¿Tal vez por eso te entregaste a los tribunales españoles tan deprisa y por eso te indultaron? No lo sé, pregunto".

Aliança Catalana es la gran sensación en las encuestas y el partido del que todos los medios hablan tanto en Cataluña como en el resto de España. Condiciona todos los movimientos de Junts y del resto de los partidos, puesto que su crecimiento demoscópico bebe de todas las fuentes. En teoría, Orriols no sólo capta votos de Junts y ERC sino que lo hace también del resto de los partidos, incluidos los no independentistas como PP y Vox.

Además, los discursos de Orriols en el Parlamento catalán tienen la virtud de desquiciar por igual a los nacionalistas y a los socialistas. La presidenta de Aliança Catalana exhibe un discurso contra la inmigración acompañado de un independentismo de "piedra picada" con un acusado componente de odio contra España y el resto de los españoles, a quienes considera tan inmigrantes en Cataluña como a los procedentes de Magreb y de Hispanoamérica.