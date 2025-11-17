La Audiencia Nacional acuerda la declaración de Pujol por videoconferencia antes del juicio de la próxima semana

El Tribunal de la Audiencia Nacional (AN) encargado de juzgar al expresidente catalán Jordi Pujol y su familia por presuntos delitos relacionados con la corrupción ha decretado este lunes que el propio Pujol comparezca antes del inicio de la vista por videoconferencia junto a los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud.

La familia Pujol se sentará en el banquillo de los imputados a partir del próximo lunes; si bien el expresidente catalán ha ingresado en el hospital de la Sagrada Familia de Barcelona aquejado de una neumonía ocho días antes de que comenzase el juicio. Según defienden sus abogados, se encuentra en un estado de "deterioro cognitivo grave" a sus 95 años, confunde hechos y personas y padece un 75% de discapacidad causada por varias afecciones de la edad.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el tribunal ha ordenado esta comparecencia junto a los médicos y a las partes personadas con el objetivo de conocer más sobre el informe que ha presentado la defensa para evitar que el expresidente catalán tuviera que desplazarse hasta Madrid para ser juzgado. Pujol está acusado de asociación ilícita y blanqueo de capitales y la fiscalía solicita una pena de nueve años de cárcel.

En este contexto, el tribunal de la AN ha acordado que Pujol comparezca por videoconferencia con el objetivo de conocer de primera mano su estado de salud antes del inicio de la vista, en la que también se juzgará a sus hijos. Los descendientes del que fuera líder de la formación catalanista CiU están acusados de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.

Por su parte, la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, fue exonerada del caso en 2021 por presentar un avanzado estado de alzhéimer; falleció finalmente el pasado año 2024. La defensa buscaría también que se exonerase a Jordi Pujol por su avanzada edad y las afecciones que le han llevado a ingresar en el centro hospitalario. Su estado de salud será examinado por los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia, encargada del juicio oral.

