Leire Díez reconoce reuniones con Santos Cerdán pero asegura que sólo compartió "actos de campaña" con Sánchez o Ábalos

La fontanera del PSOE, Leire Díez, ha reconocido en sede judicial que mantuvo encuentros con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero asegura que su relación con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se limitó a "actos de campaña".

El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, citaba este lunes como imputada a la exmilitante del PSOE y al empresario Javier Pérez Dolset. Ambos son investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Según el magistrado, Leire Díez era la cabecilla de un grupo, que buscaba información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Leire Díez ha comparecido durante cerca de hora y media y ha respondido las preguntas formuladas por el fiscal y su defensa. La fontanera del PSOE ha asegurado que no se reconoce en el audio que grabó el fiscal Ignacio Stampa, sobre el encuentro que mantuvieron ambos junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero. Tampoco se reconoce en el resto de grabaciones en las que aparece y que se investigan en la causa tras ser publicadas por los medios de comunicación".

"Además, Leire Díez ha asegurado que no conoce de nada al fiscal Anticorrupción José Grinda, que denunció un intento de soborno presuntamente de la cloaca del PSOE a través de un amigo periodista. Por el contrario, sí ha reconocido la captura de pantalla del drive de Google, que se convirtió en el archivo central desde el que trabajaba la cloaca para atacar a jueces, fiscales, policías, guardias civiles o periodistas. La fontanera socialista ha puntualizado que no era suyo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Leire Díez ha sido preguntada si conoce al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. La fontanera del PSOE ha contestado que a Ábalos lo conoce de lo mismo que al presidente de Gobierno Pedro Sánchez, por haber coincidido en actos electorales y campaña, nada más. Ha negado tener cualquier tipo de relación con ellos, no obstante, sí ha admitido conocer al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y haber mantenido un encuentro con él, en abril de 2024, el mes en el que la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez resultó imputada. Durante la declaración de Leire Díez se han producido problemas técnicos y se ha estropeado la grabación de la comparecencia en vídeo".

"Por su parte, Javier Pérez Dolset ha asegurado que todo lo que se investiga en el procedimiento forma parte de una venganza urdida por los fiscales Stampa y Grinda. Después, ha afirmado al juez que existía un chat de WhatsApp llamado ‘La compañía’ del que formaba parte el propio fiscal Grinda o la periodista Patricia López. Además, ha señalado que por encima de su cadáver alguien le ofreció volver al señor Stampa a la Fiscalía Anticorrupción", apuntan.

"Pérez Dolset ha reconocido también haber asistido a reuniones con Santos Cerdán y que en una de ellas estuvo presente el socialista Antonio Hernando, colaborador estrecho de Pedro Sánchez", subrayan.

Recordamos que según expuso el instructor en un auto, la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol --el tercer investigado-- para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

La audición del audio de Stampa, suspendida

El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha decidido suspender la audición de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa. La defensa de Leire Díez presentaba en las últimas horas un escrito ante el juez solicitando la nulidad de la grabación aportada por el fiscal Stampa.

Las mismas fuentes consultadas por este diario subrayan que "la sesión se iniciaba a las 12:30 horas con la audición de las grabaciones publicadas por varios medios de comunicación. Posteriormente, se comenzaba a escuchar la grabación aportada por el fiscal Stampa hasta que el magistrado decidía suspender la audición pasada la media hora porque no se escuchaba bien.

