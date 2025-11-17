PP y Vox afianzan una mayoría de más de 200 diputados, el PSOE pierde 1,3 millones de votos y Sumar se volatiliza

Según una encuesta de NC Report para La Razón, realizada entre los días 11 y 14 de noviembre, si hoy se celebrasen elecciones generales, la suma entre PP y Vox estaría en una horquilla entre 201 y 205 diputados, una amplísima mayoría absoluta en el Congreso que acabaría con el batiburrillo de partidos que sostienen la legislatura de Pedro Sánchez desde el 23-J, de la que ahora se cumplen dos años.

El Partido Popular mantiene prácticamente su base de 2023: aunque pasa de 8,16 millones a 8,05 millones, es decir, 111.000 votos menos, crecería entre 10 y 12 diputados, alcanzando los 147-149 escaños, por la mecánica de los restos y circunscripciones.

El partido de Santiago Abascal se situaría en los 54/56 diputados, con un aumento de 920.166 votos con respecto al 23-J y entre 21 y 23 escaños.

En el otro lado del muro que trazó Pedro Sánchez tras el 23-J, según NC Report, el PSOE perdería 1.343.939 votos, pasando de 7,82 millones a 6,48, o lo que es lo mismo: del 31,7% al 27,2% en apoyo popular. Esto se produce porque cae la fidelidad del propio electorado socialista (sólo el 71,2% de los que votaron al PSOE en 2023 repetirían hoy su voto) y se dispara la abstención entre sus exvotantes hasta el 11,5%. Todo ello se traduce en que el PSOE se quedaría en una horquilla de entre 107/109 diputados, 12-14 menos que el 23-J.

Una caída, la de Sánchez, que es correlativa al desplome total de Sumar, pues la plataforma de Yolanda Díaz sufre el peor desgaste de las fuerzas de carácter nacional: sólo el 35,4% de quienes votaron en julio de 2023 repetirían ahora su voto. Sumar pierde 1,71 millones de votos desde el 23-J (cae del 12,3% al 5,6% en estimación), y pasa de 31 diputados a solo 8 o 9, es decir, una auténtica debacle.

Podemos reaparece en la encuesta de NC Report con fuerza suficiente para volver al Congreso con 2 o 3 diputados y el 4,1% de los votos. El sondeo confirma su regreso como actor relevante en la izquierda tras haber sido borrado en julio.