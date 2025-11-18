Así celebró la trama Koldo una concesión de 92 millones a Acciona: "¡Bingo en Logroño!"

La trama Koldo celebró la adjudicación de una obra pública de más de 92 millones de euros a la constructora Acciona: "¡Bingo en Logroño!". Cabe destacar que Acciona poseía un acuerdo con Servinabar, empresa vinculada al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para que esta cobrase una comisión del 2% del valor de la obra.

El informe de la UCO de 227 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, detalla esta conversación entre el que fuera Director de Carreteras, Javier Herrero, que llegó al cargo de la mano de José Luis Ábalos, y el exasesor del que fuera ministro de Fomento, Koldo García Izaguirre. "Bingo!!!! En Logroño" (sic) le dice Herrero a Koldo, que acude inmediatamente a informar a Cerdán por mensaje: "Ya está La Rioja hecha".

Lo llamativo de esta concesión es que, antes de que se produjera, habían ocurrido dos situaciones: Servinabar y Acciona habían llegado a un acuerdo para la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales en concepto de exclusividad, y Cerdán habría insistido en numerosas ocasiones para que se adjudicara el contrato a Acciona; algo que quedaría reflejado en conversaciones entre el que fuera secretario de Organización del PSOE, Ábalos, y su asesor Koldo. Tanta insistencia habría mostrado Cerdán que el contrato se adjudicó tan solo una hora y cuarto después de la presentación de ofertas económicas.

El contrato se refería a la construcción de la A-68 Variante Logroño entre el municipio riojano de Arrubal y Navarrete y ascendía a la cuantía de 92.416.975,61 €. De esa cantidad, un 2,19% irían a parar a Servinabar, lo que representaba más de dos millones de euros por la prevención de servicios laborales.

La relación con Olarte

"SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS SL, resultó adjudicataria del mencionado expediente de la Dirección General de Carreteras el 11 de septiembre de 2019 por un valor de 92.416.975,61 €", resalta el mencionado informe, que destaca que el contrato entre Acciona y Servinabar daba la posibilidad de que la empresa de Antxon Alonso, socio de Cerdán, facturase el 30% de los dos millones acordados de forma adelantada, con una rebaja para Acciona sobre el pago total.

También resulta "llamativo" para los agentes de la UCO que Antxon Alonso no se presentase formalmente hasta después de que se llegara al acuerdo y tras la adjudicación de la obra pública. Esta presentación se daría el 15 de noviembre de 2019, cuando el Director de Zona Norte de Acciona, Tomás Olarte —imputado en la causa desde este martes—, presentaba a Antxon Alonso y a Juan de Dios Fernández Quesada, CEO de Aquaterra, empresa socia de Acciona que iba a participar en la obra.

Un 52% de margen de beneficio

El grado de confianza entre Olarte y Antxon Alonso es tal que este último advierte al directivo de Acciona de que Servinabar no ha recibido el adelanto. "Estos mensajes habrían surtido efecto, ya que tuvo lugar un pago a Servinabar cuatro días después del intercambio de mensajes (25/02/2020) por valor de 601.715,77 €" en concepto de adelanto.

Dos años después, formalizaron un contrato en el que se dio por terminada la relación de las dos constructoras con Servinabar. Esta última habría obtenido un total de ganancias de 850.961,68 euros, lo que supone un 52,62% de beneficio sobre el total facturado. "Asimismo, cabe recordar que esta obra es una de las que, según KOLDO y SANTOS, habría generado una contraprestación para ÁBALOS y su asesor", sentencia el informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital sobre la adjudicación de esta obra concreta.

