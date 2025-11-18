Informe de la UCO: Acciona fue la "principal fuente de financiación" de la empresa de Santos Cerdán y Antxon

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha podido demostrar documentalmente que Acciona fue la "principal fuente de financiación" de la empresa Servinabar vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso.

Puente acordaba este martes levantar el secreto parcial de la pieza separada abierta la semana pasada en el marco de la cual ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la práctica de ocho entradas y registros en domicilios ubicados en distintas provincias de España, además de otras diligencias de investigación como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria (AEAT) y a otras instituciones públicas y privadas. Además, el magistrado ha citado como investigados a tres directivos de Acciona: a Justo Vicente Pelegrini, a Tomás Olarte Sanz y a Manuel José García Alconchel el próximo día 3 de diciembre.

El informe de la UCO de 227 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, subraya "la relación, tanto mercantil como económica, mantenida entre las sociedades ACCIONA CONSTRUCCIÓN y SERVINABAR. Esta relación se habría materializado principalmente a través de JUSTO, ANTXÓN y SANTOS, si bien por parte de la constructora multinacional también habrían participado otros directivos como Tomás OLARTE SANZ y Manuel José GARCÍA ALCONCHEL, además del ya investigado en la Causa Especial Fernando MERINO VERA".

"La relación entre ambas mercantiles tuvo su origen en 2015, mediante la firma de un Acuerdo de Colaboración rubricado entre JUSTO y ANTXÓN escasos días después de la constitución de SERVIANABAR. En dicho acuerdo, las dos sociedades convenían explotar futuras oportunidades de negocio a través de la delegación en ACCIONA CONSTRUCCIÓN de promociones inmobiliarias a las que accediese SERVIANABAR, la constitución de UTEs para la común concurrencia a diferentes proyectos, así como la subcontratación de los servicios de SERVIANABAR por parte de ACCIONA CONSTRUCCIÓN en obras adjudicadas a esta última. Como primer proyecto enmarcado en el mencionado Acuerdo de Colaboración, en el epígrafe 3.1 del presente informe se han expuesto los principales hitos relacionados con el proyecto de "Mina Muga", destacándose el papel de intermediación de ANTXÓN y SANTOS con la Administración Pública", añade.

"Durante la etapa ministerial en la que ÁBALOS estuvo al frente del MITMA (2018-2021), SANTOS, ANTXÓN y JUSTO mantuvieron diferentes encuentros, de los que se destacan las medidas de seguridad empleadas en los mismos, como: el apagado de los teléfonos móviles durante reuniones, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar una mayor privacidad y anonimato, el mantenimiento de al menos una reunión en un inmueble alquilado por SERVIANABAR o la comunicación mediante anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias", afirma.

"Cabe destacar que, los encuentros que tuvieron lugar en junio de 2019, se produjeron en un contexto temporal en el que las adjudicaciones relativas a "Logroño", "Sevilla" y "Sant Feliu de Llobregat" se encontraban en proceso de licitación, resultando ACCIONA CONSTRUCCIÓN adjudicataria de las mismas meses después", recoge el informe.

Sobre las adjudicaciones

En relación a estas adjudicaciones, de las que se habrían derivado presuntos pagos a ÁBALOS y KOLDO que habrían sido gestionados por SANTOS, según se recogió en el Informe 96/2025 de 5 de junio de 2025, se ha observado una operativa común a los tres proyectos mediante la cual ACCIONA CONSTRUCCIÓN y SERVIANABAR firmaron un Memorándum de Entendimiento ante el inicio del expediente de las obras mencionadas, rubricando un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a ACCIONA CONSTRUCCIÓN, mediante el cual SERVINABAR obtenía el 2 % neto del importe de adjudicación.

Esta relación económica entre ambas sociedades -consistente en los tres proyectos mencionados y otros desarrollados en el presente escrito-, como se ha extraído del análisis de cuentas de SERVINABAR, habría supuesto al menos el 75,33 % de los abonos percibidos por la sociedad administrada por ANTXÓN, constituyendo de esta forma la relación con ACCIONA CONSTRUCCIÓN su principal fuente de financiación.

