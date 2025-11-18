El empresario Antxon Alonso, copropietario de la empresa Servinabar junto al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, también estuvo en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

El informe de la UCO de 227 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, desvela varias conversaciones entre Antxon Alonso y Cerdán en las que hablan de quedar a tomar un café y ponerse al día de los avances de sus negocios en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE, a la que –ya se demostró— también acudía en ocasiones el empresario Víctor de Aldama.

Alonso no solo era el socio principal de Cerdán en Servinabar y la persona con la que urdía los amaños de las concesiones de obra pública para obtener mordidas del mismo, sino que Alonso también tuvo un papel político de intermediario para el PSOE. En concreto, el empresario vasco habría actuado de intermediario entre Cerdán y políticos de PNV y EH Bildu para que estas formaciones políticas apoyaran a Pedro Sánchez en la moción de censura por la cual el líder del PSOE desbancó a Mariano Rajoy de La Moncloa. Mientras que Bildu reconoció la intermediación, el PNV niega haber tenido contacto con Alonso.

La UCO hace referencia a al menos dos reuniones concertadas en el entorno de Ferraz entre Antxon Alonso y Cerdán. La primera de ellas es referente al 2 de junio de 2021, cuando Alonso avisa a Cerdán de que ya se encuentra en el taxi de camino a Ferraz. "Ok", responde Cerdán; hasta que, unos minutos después, Alonso certifica que ha llegado: "Estoy".

En la siguiente conversación, fechada el 15 de noviembre de ese mismo año, Antxon le ofrece a Cerdán tomarse un café y, cuando se ponen de acuerdo en la hora, Cerdán le dice que se vean en el restaurante de enfrente de la sede.

En este contexto, la UCO apunta a que habría más reuniones entre el dirigente del PSOE y el empresario vasco y que estas se habrían producido en un entorno de seguridad y privacidad en el que hasta apagaban los móviles para reducir riesgos de escucha.

Esta información la ha podido saber la UCO gracias a una conversación entre Antxon Alonso y su esposa, que le pregunta irónicamente si "ya vive"; a lo que este responde: "Ya –vivo—, como apagamos los móviles". Todo, para justificar que no había respondido a los mensajes de su esposa porque "llegó Santi muy tarde a cenar".

Usaban una App especial para comunicarse

En este sentido, el informe de la UCO certifica que la trama temía ser descubierta en sus conversaciones:

"Al menos en una ocasión, ANTXÓN y SANTOS apagaron el teléfono móvil durante el transcurso de la reunión.

ANTXÓN y SANTOS empleaban la aplicación Threema para comunicarse, destacándose ésta por su privacidad y anonimato .

ANTXÓN, SANTOS y JUSTO se reunieron, al menos en una ocasión, en un inmueble alquilado por SERVINABAR -se debe recordar que el alquiler de la vivienda fue firmado por un año-, garantizando así una mayor privacidad en el encuentro.

ANTXÓN y JUSTO (Vicente Pellegrini) –directivo de Acciona— mantenían reuniones por videoconferencia en las cuales compartían información acerca de licitaciones de obra pública mostrando anotaciones manuscritas en la pantalla. En referencia a esta forma de actuar -comunicar información en anotaciones manuscritas-, cabe recordar la grabación99 realizada por KOLDO el 21 de enero de 2021 de una conversación mantenida con ÁBALOS y SANTOS. Durante la misma, KOLDO alegaba que, respecto a las cantidades abonadas a ÁBALOS, '[...] 450 se le dieron en tres sobres'. Inmediatamente después, SANTOS contestó 'que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto'. Ante la insistencia de KOLDO, SANTOS volvió a indicar"[...] ya está, que no hay que decir tantas cosas ...pun, se pone, se ve y, y se rompe'".

