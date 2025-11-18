La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apunta que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pudo emplear una tarjeta de Servinabar para su uso personal y familiar. Esta empresa está vinculada a Antxon Alonso y al propio Santos Cerdán.

El informe de de 227 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, menciona las tarjetas contratadas por la empresa Servinabar y destaca una en particular en la que Antxón Alonso aparece como tenedor declarado en la que "se han localizado pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a SANTOS o su entorno familiar". En total, la UCO ha revelado que los cargos asociados a esta tarjeta ascienden hasta los 33.574 € entre el 20 de diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024.

Los agentes detallan que el estudio "individualizado" de las transacciones realizas con la tarjeta "se abordará en el pertinente informe sobre la situación patrimonial de SANTOS" pero en el mismo documento detallan diferentes pagos "de los que se infiere que el usuario de la tarjeta de crédito pudiera haber sido SANTOS o su entorno familiar".

El primero de los pagos que se exponen en el documento está relacionado con 49 operaciones con un importe total de 7.470 € entre febrero de 2022 y enero de 2024 en el "RESTAURANTE SAZADÓN".

Otro de los períodos destacados por la UCO es el comprendido entre el 3 y el 14 de agosto del año 2022. Estos días coinciden con "una estancia de SANTOS, su mujer y su hija en la isla de Ibiza", en la que se efectuaron 16 pagos por valor de 1.795€ en diferentes establecimientos de la isla.

De igual manera, entre el 6 y el 14 de agosto de 2023, la UCO también ha especificado que "se registraron diferentes pagos en la isla de Tenerife, coincidentes con un viaje de SANTOS, su mujer y su hija" y en este caso sitúa la cantidad desembolsada en el viaje en 1.259 €.

Además, la UCO ha encontrado los mensajes intercambiados entre Atxón y su mujer, Karmele Atutxa en septiembre de 2021 "de la que se desprende cierta preocupación de éstos por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de SANTOS". En la conversación se referían a la mujer de Santos Cerdán como "La Paqui" y señalaban "que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés". También se pueden leer otros mensajes como "gastar y gastar", "y restaurantes fin de semana si y otro también", "todo de lo bueno lo mejor", "y encima no son nada discretos" o "le teneis que coger entre los dos y hablarle claro".

Tres nuevos imputados de Acciona

Esta mañana el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de investigar la trama Koldo ha levantado el secreto parcial de la pieza separada abierta la semana pasada. Además, en el auto al que ha tenido acceso LD ha citado como investigados a tres directivos de Acciona Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel para el próximo día 3 de diciembre.

En el nuevo informe de la UCO también se ha conocido que la mujer, la hermana y el cuñado del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se beneficiaron de la trama Koldo. Este último todavía permanece encarcelado desde el mes de junio por riesgo de destrucción de pruebas.

