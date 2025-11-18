Prohens desafía al PSOE balear ante la amenaza de Vox: "Lo que temblarían si convoco elecciones"

A pocas semanas de que arranque la campaña electoral en Extremadura, la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha insinuado la posibilidad de seguir en las islas el camino emprendido por su compañera María Guardiola en la comunidad extremeña.

Ha sido en el Pleno del Parlamento Balear, y después de protagonizar un nuevo y tenso enfrentamiento con la portavoz parlamentaria de Vox. Manuela Cañadas ha espetado a Prohens que su formación tendrá que "ir con grabadora" a las reuniones privadas con el PP "para que quede constancia" de los puntos que se abordan en sus negociaciones y que después el PP no cumple. Cañadas ha señalado como ejemplo que se habiliten las áreas de transición, zonas próximas a los núcleos urbanos, para recalificarlas como urbanizables como contempla la ley de liberalización del suelo que pactaron ambos partidos.

Un enfrentamiento que ha tratado de utilizar como arma contra la presidenta balear el Partido Socialista en las islas, que ha defendido que si alguien amenaza con grabar lo que se negocia en los despachos, como ha hecho la portavoz de Vox, y no sé si me quedaría paralizado, ha dicho el portavoz Iago Negueruelas, "yo no sé si me quedaría paralizado, pero temblando sí que estaría".

"Lo que temblarían si las convoco"

Palabras a las que no ha tardado en contestar la presidenta Prohens, que ha defendido que en el PSOE sí estarían temblando si salieran a la luz sus conversaciones privadas con Vox. Ha sido entonces cuando el portavoz socialista ha reclamado que se adelanten las elecciones y la presidenta popular le ha replicado diciendo "lo que temblarían si las convoco" caldeando el ambiente de la cámara donde los diputados han comenzado a pedir elecciones a gritos mientras golpeaban sus escaños.

A pesar del espectáculo, no es probable que Prohens adelante los comicios en las Islas Baleares porque está en el ánimo de la presidenta popular continuar hasta el final de la legislatura y Prohens confía incluso en poder sacar adelante los presupuestos autonómicos.