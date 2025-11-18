El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha mentido esta tarde en el Pleno del Senado en relación con el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil el año pasado en Barbate (Cádiz) a manos de unos narcotraficantes. Marlaska, al ser preguntado por la senadora del PP, María Teresa Ruiz-Sellero sobre las conclusiones del informe de los eurodiputados que visitaron Campo de Gibraltar para conocer la realidad de la lucha contra el narcotráfico, ha contestado que dicho informe tenía "un sesgo político absolutamente claro y evidente".

En dicho informe, entre otras cosas, se refleja que el ministro "obstaculizó" la investigación al retirar la patrullera en la que iban a bordo los agentes del Instituto Armado durante la operación de detención de los narcotraficantes en Barbate. Pues bien, Marlaska, después de criticar el informe de la Comisión Europea, remató su intervención con una contundente afirmación: "Si esa lancha, esa patrullera, no estaba en el lugar donde estaba (el puerto de Barbate) era por decisión de las familias de las víctimas".

Ante tal afirmación, Libertad Digital ha consultado fuentes cercanas tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil para corroborar esta información. Pues bien, según señalan estas mismas fuentes, el ministro ha faltado "gravemente" a la verdad. Según las explicaciones recibidas sobre este asunto, la patrullera se retiró, no por petición de los familiares de las víctimas (como señalaba Marlaska), sino para evitar que los eurodiputados analizaran la embarcación y recoger sus conclusiones en el informe.

Estas mismas fuentes nos detallan además que la patrullera permaneció 15 meses en el puerto, a la vista de todos los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil en la localidad gaditana, que pidieron su inmediata retirada. Una embarcación manchada aún con la sangre de Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo, los dos agentes asesinados a manos del narcotráfico. Una imagen muy desagradable para los agentes, que servía como recordatorio del trágico suceso que, a día de hoy, sigue presente en el Campo de Gibraltar.

Europa decidirá sobre la "profesión de riesgo"

Tras las conclusiones del informe de los eurodiputados que realizaron la misión en el Campo de Gibraltar el mes pasado, el Consejo y la Comisión Europea deberán decidir si aceptan la catalogación de "profesión de riesgo" a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Una reclamación que llevan exigiendo años y años y que el Gobierno de España todavía ni siquiera ha planteado.

Otro de los puntos que deberán votar es si catalogar también como "eurodelito" toda acción que vaya en contra de la integridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o contra las misiones que realicen para frenar la actividad del narcotráfico en España. Además, se decidirá si el Ministerio del Interior deberá recuperar una unidad de lucha contra este tipo de delincuencia, como hubo en el pasado con la Unidad OCON-Sur. Este dispositivo fue un rotundo éxito en nuestro país, donde consiguió reducir la presencia de narcotraficantes, narcolanchas o petaqueos de las mismas en las costas españolas. Esta unidad fue disuelta sin ninguna justificación por el propio ministro, Grande-Marlaska.