El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la Trama Koldo, Leopoldo Puente, ha acordado levantar el secreto parcial de la pieza separada abierta la semana pasada en el marco de la cual ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la práctica de ocho entradas y registros en domicilios ubicados en distintas provincias de España, además de otras diligencias de investigación como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria (AEAT) y a otras instituciones públicas y privadas.

En un auto de 4 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor señala que una vez practicadas las diligencias de investigación que determinaron la necesidad de acordar el secreto parcial de las actuaciones, que consideró necesario para que no resultara frustrado su objeto, y sin perjuicio de la posterior práctica, ya sin necesidad de decretar secreto alguno, de las diligencias que pudieran acordarse tras el examen de la documentación hallada durante las entradas y registros practicados, así como de la información que se pueda obtener de los terminales telefónicos y/o informáticos intervenidos, "en este momento procesal el conocimiento de lo actuado por las partes no se considera que pueda perjudicar ya la investigación en curso".

Por ello, indica que, habiendo variado las circunstancias que aconsejaron declarar estas actuaciones parcialmente secretas, procede dejar sin efecto dicha declaración, poniendo en conocimiento de las partes personadas en esta causa la totalidad de lo actuado.

Asimismo, el magistrado ha citado como investigados a tres directivos de Acciona Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel el próximo día 3 de diciembre. Mientras que Vicente Pelegrini fue despedido como director de Construcción para España (Acciona) después de ser vinculado con el caso Koldo y cuestionarse su profesionalidad en el puesto; Olarte y García seguirían en sus puestos como Director zona norte de Acciona y director de Construcción en la Zona Sur y África –según sus redes sociales profesionales—, respectivamente.

En su auto, afirma que adopta esta decisión a la vista del informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre, "que contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com