La trama Koldo llamaba en clave a Ábalos "gran jefe indio"

La trama Koldo llamaba en clave al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos "gran jefe indio".

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "en función de lo agenciado por KOLDO en el calendario de su teléfono móvil, ÁBALOS se habría reunido el 30 de julio de 2018 con el Presidente de ACCIONA -José Manuel ENTRECANALES y el entonces CEO de ACCIONA INFRAESTRUCTURAS -Luis CASTILLA CÁMARA-".

"Respecto de este encuentro, se desprende, de una conversación mantenida entre ANTXÓN y Fernando MERINO, que se podría haber fraguado en el mes de junio de 2018, a los pocos días del nombramiento de ÁBALOS como ministro. El 15 de junio, Fernando MERINO le pidió a ANTXÓN que llamase a "Madrid para confirmar que gran Jefe Indio está esperando la llamada del Titular", y que era importante que la reunión fuese con el "gran jefe indio" y no con algún subalterno suyo. Ante la indicación de Fernando, ANTXÓN contestó que la referida persona estaba a la espera y que al efectuar la llamada debían trasladar que iban de parte de su "indio de MADRID"", añade.

"Dado que mes y medio después de esta conversación habría tenido lugar el mencionado encuentro entre los directivos de ACCIONA y ÁBALOS, y ante la insistencia en que la reunión no fuese con ningún "jefe de gabinete", se podría inferir que Fernando MERINO y ANTXÓN habrían utilizado el nombre en clave de "gran Jefe Indio" para referirse al titular del entonces Ministerio de Fomento -ÁBALOS-", apunta.

"Establecido el contexto de la evolución de las relaciones ACCIONA/SERVINABAR con el MITMA, tras el nombramiento de ÁBALOS al frente del mismo se sucedieron las firmas de diversos Memorándums de Entendimiento entre ACCIONA CONSTRUCCIÓN y SERVINABAR para la inclusión de la segunda en adjudicaciones otorgadas a la primera", subraya el informe de la UCO.

El expresidente de Aragón, Javier Lambán.

Contactos con Lambán y Uxue Barcos

El nuevo informe de la UCO también detalla las gestiones que realizaron los miembros de la trama Koldo con los Gobiernos autonómicos de Navarra y Aragón. En concreto, en el teléfono de Koldo García la UCO descubrió un mensaje de 3 de julio de 2018, en el que el entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes envió a su contacto telefónico "Lambán Javier", un archivo sobre la autorización de la Mina Muga, "agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto".

Los agentes explican, además, que ese documento es "una autorización fechada el 8 de mayo de 2018 -misma fecha en que se habría tomado la fotografía del boceto manuscrito-, y emitida por el entonces alcalde de Remolinos Alfredo Zaldívar, para que la "UTE Acciona Infraestructuras-Servinabar" realizara "los trámites administrativos precisos para la utilización de los antiguos espacios mineros como depósito definitivo de los excedentes de operación del Proyecto Mina Muga": material que debería depositarse en los antiguos huecos mineros existentes en las parcelas de titularidad municipal, toda vez que dicha localidad habría explotado tradicionalmente un macizo salino próximo al municipio". El documento policial destaca que otro diagrama descubierto, de fecha 25 de abril de 2017, se proyecta una clasificación de determinados funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón "en función de la posible predisposición u oposición a lo que se infiere pudieran ser los intereses de los investigados". En el caso de Navarra, el informe señala que el empresario Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán en la mercantil Servinabar, y "escalón intermedio entre Acciona-Geoalcali y la Administración Pública", el 16 de abril de 2016 envió un correo a Miren Uxue Barcos (entonces presidenta Foral de Navarra) para solicitarle su presencia durante una reunión que mantendrían él y Fernando Merino con los inversores de Highfield Resources (empresa matriz de Geoalcali). Los agentes han descubierto que Antxon Alonso se habría enviado a sí mismo el 16 de diciembre de 2017 un correo, "que estaría dirigido a Miren Uxue Barkos, -si bien no hay constancia de que el mismo se terminara enviando", en el que "pretendía transmitir su inquietud sobre varios asuntos relacionados con el proyecto "Mina Muga". Concretamente, planteaba trasladar su preocupación sobre la eliminación del residuo salino, y los problemas que esto ocasionaba para que el Ministerio de Medio Ambiente otorgase a Geoalcali la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com