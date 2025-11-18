La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha conseguido acreditar que la mujer, la hermana y el cuñado del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se beneficiaron de la trama Koldo. Santos Cerdán permanece encarcelado desde el pasado mes de junio por riesgo de destrucción de pruebas.

El informe de la UCO de 227 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que la mujer de Santos Cerdán fue contratada por la cooperativa constituida entre Antxón y Koldo García Noran S. Coop. Pequeña y percibió un total de 9.500€. La empresa Servinabar es, según el informe, "el principal origen de los fondos de la cooperativa".

De igual manera, la hermana de Cerdán aparece mencionada inmediatamente después para especificar que entre febrero y junio del 2020 recibió de Servinabar un total de 22.324,51 €. Por otro lado, a partir de junio la hermana del ex secretario de Organización pasó a estar contratada por la cooperativa Erkolan "que se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290,43 € de SERVINABAR", señala el informe.

La otra persona del entorno de Santos Cerdán mencionada por el informe de la UCO es su cuñado, que fue contratado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 por Servinabar y que percibió un total de 53.130,30 €.

"Continuando con las presuntas contraprestaciones percibidas por SANTOS y su entorno familiar, se ha plasmado en este escrito que SERVINABAR habría asumido el arrendamiento de un inmueble en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7.200 € en favor de SANTOS, pasando a abonar el alquiler de la vivienda de éste en la Calle Hilarión Eslava 32 entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por importe de 44.645,26 €, así como haciéndose cargo de la adquisición de diferente mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 €", señala el informe.

Además, la UCO señala que ha detectado que Santos Cerdán y su entorno "habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de SERVINABAR, cuyo último pago fue efectuado el día antes" de la detención de Koldo.

