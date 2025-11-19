Ábalos y Koldo, más cerca de prisión: la Fiscalía reclama una nueva vistilla de medidas cautelares

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la Trama Koldo, Leopoldo Puente, la celebración de una nueva vistilla de medidas cautelares para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que acerca su ingreso en prisión provisional.

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido este miércoles en su escrito de acusación 24 años de prisión para Ábalos por la comisión de seis delitos, 19 años y medio de prisión para Koldo García y otros 7 años para el empresario Víctor de Aldama. Todo ello, después de que el instructor acordara su procesamiento hace dos semanas.

El escrito de acusación completo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, subraya que "de conformidad con lo dispuesto en el art. 781.1, inciso tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la modificación de las medidas cautelares personales acordadas respecto de JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO y KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE, debiendo acordarse a tal efecto la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Fuentes jurídicas consultadas por LD destacan que "la convocatoria de una nueva vistilla de medidas cautelares por parte de Anticorrupción sólo se entiende si tiene la intención de endurecer las medidas cautelares actuales para Ábalos y Koldo, que consistían en prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias en el Juzgado".

Las mismas fuentes consultadas por este diario afirman que "el juez Leopoldo Puente no acordó el ingreso en prisión provisional de ambos en su última declaración porque Anticorrupción no lo solicitó. Si en la nueva vistilla de medidas cautelares, Luzón pide la prisión provisional, posiblemente se acuerde".

"Cabe destacar que aún el juez Leopoldo Puente no ha puesto fecha a la celebración de la nueva vistilla, aunque dictará el auto de apertura de juicio oral próximamente", concluyen.

El relato de acusación de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción subraya en su escrito de acusación la relación entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor de este, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, que no era todo lo profesional que cabría esperar. Koldo manejaba "fuentes ilegales de dinero en efectivo" de Ábalos y, con frecuencia, estas se confundían con las suyas propias, actuando de facto como testaferro de su superior.

el fiscal Alejandro Luzón señala que Koldo García era un "asistente" más que un "asesor" para Ábalos y para este desempeñó "un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas". Además, en el documento se refieren a Koldo como el "alter ego" de Ábalos durante su estancia al frente del Ministerio de Transportes.

De igual manera, Anticorrupción señala que "se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor" y que Koldo llegó a manejar "las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor Gonzalo de Aldama Delgado".

Víctor de Aldama conoció a Koldo en 2018 y posteriormente la relación se extendió a José Luis Ábalos. Además, el empresario "aportó sus conexiones con políticos venezolanos para preparar diversos encuentros en la sede federal del PSOE con quien entonces, julio de 2019, desempeñaba el cargo de Secretario de Organización".

Koldo, el intermediario de Montero y Maroto

Aun así, Koldo García no solo actuaba como testaferro, sino que, según ha destacado el fiscal, este también ejercía de intermediario entre los integrantes de la trama y los Ministerios. De hecho, Luzón destaca su papel como interlocutor entre el entonces jefe de Gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el empresario socio de Aldama, Claudio Rivas. Todo ello, con el objetivo de conseguir una licencia de operador de productos petrolíferos para la compañía Villafuel SL.

Esta intermediación se saldó con una entrevista en la sede del Ministerio de Industria entre Rivas, el jefe de Gabinete de Maroto y Carmen Pano, empresaria relacionada con la trama que, según ella, habría llevado 90.000 euros en bolsas a la sede de Ferraz. A esta también asistieron, según detalla el fiscal Luzón, dos técnicos de la empresa petrolífera. Reyes Maroto negó toda vinculación de la trama con su Ministerio.

Del mismo modo, Aldama instó a Koldo a presentarle a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La Fiscalía destaca que Koldo y Moreno mantenían "una relación fluida" y que la reunión entre Aldama y el jefe de Gabinete de la titular de Hacienda se llevó a cabo. En esta, Aldama pidió un aplazamiento de una deuda tributaria de una de sus empresas, si bien este favor no se acabó dando. El empresario declaró que había entregado a Moreno una comisión de 25.000 euros, algo que él y su jefa negaron. De hecho, Montero, al igual que con Santos Cerdán, puso "la mano en el fuego" por su jefe de Gabinete.

Koldo: el chalet de la Alcaidesa "sale gratis"

El fiscal Anticorrupción también destaca un mensaje que certifica que el chalet de la Alcaidesa (Cádiz) del que disfrutó Ábalos fue un pago de Aldama por la intervención del entonces ministro de Fomento en el rescate de Air Europa —el Ministerio publicó una nota de prensa apoyando el rescate que tranquilizó a los inversores de la compañía aérea—. Koldo le envió un mensaje a Ábalos en el que le informaba del pago junto a una fotografía del chalet: "Esto sale gratis por las molestias generadas".

