La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo tuvo de nuevo ocasión de debatir con Félix Bolaños, a cuenta de la amnistía y del reciente informe del abogado del Tribunal Superior de Justicia de la UE, celebrado como una victoria tanto por el Gobierno como por el separatismo. La popular se dirigió a toda la cámara dado que "Bolaños no contesta jamás" y planteó tres preguntas sobre lo que dice el documento sobre la amnistía, "para meditar con rigor".

"¿Es legítimo afirmar que no existe un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la amnistía?", lanzó, "¿no fue el precio de la investidura?". "¿Es legítimo afirmar que nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía? ¿No se urdió en Suiza? ¿Puigdemont no redactó una línea? ¿Turull mintió cuando asumió su autoría?", prosiguió Álvarez de Toledo, que hizo una última pregunta que le sirvió para interpelar a Junts: "¿Es legítimo afirmar que parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación? Señora Nogueras, ¿se han reconciliado con la Constitución? ¿Se arrepienten del 1-O?".

"Aquí", continuó la dirigente popular, "el único que ha rectificado es Gabriel Rufián", de quien dijo que ha variado sus posiciones sobre inmigración y se ha hecho de derechas "por pánico" a Silvia Orriols. "En lo demás sigue igual, se comporta como un cafre y encima desmemoriado", dijo en alusión a su furioso interrogatorio a Carlos Mazón. "¿Qué hacía en la mañana de la dana? Asaltar RTVE", le espetó en alusión al pleno que el Gobierno no suspendió en el día de la tragedia.

Álvarez de Toledo concluyó tachando el informe de "afrenta a la verdad", "ofensa a la inteligencia" y "un desprecio a España", las que son, dijo, "las tres especialidades del ministro para la corrupción democrática".

Bolaños contraatacó diciendo que "la historia de su vida", en alusión a la diputada, es "luchar contra la verdad" y sacó pecho de que a su juicio "ya son cuatro instituciones" las que avalan la amnistía. Entre calificativos de "nostálgica" y "engolada" dirigidos a la portavoz adjunta del PP, auguró que la amnistía "será también ratificada por el tribunal europeo", afirmación que utilizó Cayetana para espetarle si "usted también dicta sentencias", en alusión al polémico augurio de Sánchez sobre el juicio a García Ortiz. "¿Ya dice lo que va a hacer el tribunal europeo?"

En la réplica, Bolaños dijo de la popular que tiene "credibilidad cero", le reprochó sus propios vaticinios sobre los dictámenes de Europa y aseveró que el PP la mantiene "para mantener a unos ultras fronterizos entre PP y Vox". "¡Y por mucho tiempo que la mantengan!", exclamó.