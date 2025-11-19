España crece a base de inmigración: ya hay casi 10 millones de nacidos en el extranjero

La población de España alcanzó los 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, la cifra más alta de toda la serie histórica. El incremento se explica, principalmente, por el aumento de la inmigración, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante el tercer trimestre de 2025, el país sumó 105.488 nuevos residentes, superando así los 49,4 millones de habitantes y batiendo un nuevo récord. En términos anuales, el crecimiento estimado asciende a 474.454 personas.

El INE atribuye este aumento al incremento de personas nacidas en el extranjero, mientras que la población nacida en España continúa disminuyendo. Actualmente, 9.825.266 residentes nacieron fuera del país, aunque casi tres millones de ellos poseen ya la nacionalidad española.

La cifra de extranjeros aumentó en 78.937 personas durante el trimestre, alcanzando los 7.132.324 residentes, mientras que la población con nacionalidad española creció en 26.551 personas.

En cuanto a las llegadas, las principales nacionalidades de los inmigrantes en el tercer trimestre de 2025 fueron la colombiana (32.100 personas), la española por retorno (24.500) y la marroquí (23.400). También destacaron los flujos procedentes de Venezuela (20.500), Perú (16.000), Italia (8.100), Argelia (7.000), Argentina (6.100), Ucrania (5.900) y Rumanía (5.800).

Por el contrario, las nacionalidades con más emigraciones desde España fueron la española (9.100 salidas), seguida de la colombiana (8.200) y la marroquí (7.900). También registraron salidas significativas la población rumana (4.400), peruana (3.800), venezolana (3.500), ucraniana (3.300), italiana (2.800), china (2.200) y hondureña (1.900).

El crecimiento poblacional se dio en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se registraron en la Comunidad Valenciana (+0,40%), Aragón (+0,36%) y Castilla-La Mancha (+0,34%), seguidas de Cataluña y Navarra (+0,32%). En La Rioja y Asturias el aumento fue del 0,30%, en Cantabria del 0,27% y en Melilla del 0,24%. Por debajo de la media nacional (0,21%), se situaron Galicia y Baleares (0,20%), Murcia (0,19%), País Vasco (0,18%), Canarias (0,16%), Extremadura (0,11%), Madrid (0,09%), Ceuta y Andalucía (0,06%).