El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado el apoyo "total y firme" de nuestro país a Ucrania —en guerra con Rusia desde que Putin ordenara su invasión, el 24 de febrero de 2022— durante la tercera visita oficial a España de su presidente, Volodímir Zelenski, anunciando que este año movilizará 615 millones de euros de los mil a los que se comprometió en ayuda militar y que destinará otros 202 millones más para la reconstrucción del país.

Un respaldo a Kiev que podemos tachar de hipócrita si tenemos en cuenta que, al mismo tiempo, Sánchez mantiene intactas sus excelentes relaciones con el régimen cubano, uno de los socios históricos de Rusia y aliado preferente en el intento de invasión de Ucrania, haciendo caso omiso a las reiteradas peticiones que le han realizado desde el Parlamento Europeo, la Comisión Mixta de la Unión Europea y decenas de organizaciones internacionales.

Carta a Sánchez

El pasado lunes, apenas unas horas antes de que se reuniera con Zelenski, Sánchez recibió la última: una carta en la que una veintena de líderes cubanos le solicitaban que condicionara "cualquier tipo de ayuda" al Gobierno de Miguel Díaz-Canel "al cese de su respaldo a la guerra de Putin". Los firmantes recuerdan al presidente español que "el régimen cubano ha operado como un apoyo de primera magnitud para Rusia en ámbitos diplomáticos, propagandísticos, de inteligencia y también militares".

El papel de Cuba

Entre otros aspectos, la misiva cita que "los ciudadanos cubanos representan el contingente extranjero más numeroso al servicio del ejército ruso". Se calcula que "al menos 7.000 cubanos se han incorporado a sus filas", de los que habrían muerto entre 200 y 300". Tal como señaló el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas Andrii Melnyk, recuerda, "este reclutamiento masivo no es producto de individuos aislados actuando por su cuenta".

"Involucra redes ilegales que operan abiertamente con el conocimiento del régimen de La Habana", insiste. Por otra parte, añade que en el mes de julio condonó 375 millones de euros de deuda a la dictadura cubana. "España afirma apoyar a Ucrania" pero "está financiando al principal aliado de Rusia". Algo que no encaja con el "firme compromiso con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania" ratificado por Sánchez.

Continúa el doble juego

No ha habido respuesta. "Una vez más, Sánchez ignora a quienes critican su doble moral en relación a Ucrania", señala —en declaraciones a Libertad Digital— el director ejecutivo de Cuba en Transición, Matías Jove. "No se puede soplar y sorber a la vez", exclama. "Pedro Sánchez dice apoyar a Ucrania, pero con su política continúa respaldando a un enemigo clave sobre el terreno como es Cuba".

"Sánchez lleva años ignorando las llamadas del Parlamento Europeo, del Congreso, del Consejo de Europa para suspender el respaldo a Cuba", insiste el representante de la asociación española. "Las razones hay que verlas no sólo en el daño que hace la dictadura en el suelo cubano; también en la violencia de la que es responsable en suelo europeo", concluye Jove.