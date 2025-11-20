Bolaños envía un mensaje a los periodistas tras la condena al fiscal

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido en Moncloa para valorar la condena a Álvaro García Ortiz, cuya inocencia siempre ha defendido el Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, con uñas y dientes. En un tono más moderado que en otras ocasiones, Bolaños ha reiterado que "siempre ha creído y defendido la inocencia" del fiscal general y ha anunciado que "en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo para nombrar" a su sustituto.

"Por supuesto, desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a Álvaro García Ortiz, su compromiso con el servicio público, con la ley y con la verdad". Y también ha aprovechado para referirse a los periodistas, con un marcado protagonismo en el proceso por revelación de secretos y parte de los cuales optaron por tratar de exculpar al fiscal general en su declaración. En su discurso, ha lanzado un "mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, y quienes lo hacen desde el servicio público, inspectores de hacienda y fiscales". "Ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Este Gobierno los va a defender siempre", ha dicho.

En su declaración sin preguntas, Bolaños ha hecho también una "reflexión" dirigida a los ciudadanos, "en especial a aquellos que no comparten el fallo. "La discrepancia no puede conllevar desconfianza en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias".