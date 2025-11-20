El médico de Pujol dice que recibirá el alta el viernes, pero que no podrá comparecer por videoconferencia en su juicio

El médico de Jordi Pujol, Jaume Padrós, ha anunciado que el expresidente de la Generalidad recibirá el alta este viernes si no hay contratiempos. Pujol permanece ingresado desde el sábado por la tarde en la clínica de la Sagrada Familia de Barcelona aquejado de una neumonía. El doctor (que fue presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y el médico que hizo el seguimiento del simulacro de huelga de hambre de los golpistas separatistas en la cárcel) ha asegurado por otra parte que Pujol "ya no puede tener una conversación normal" y que "no está en condiciones de someterse a ningún interrogatorio".

Coincide Padrós con el diagnóstico del forense de la Audiencia de Barcelona que examinó a Pujol la semana pasada y con el de los tres informes médicos aportados por la defensa del fundador de Convergencia. Dichos informes destacan que Pujol presenta marcados de alzhéimer en la sangre y que además está aquejado de múltiples patologías físicas que le impiden prácticamente tenerse en pie sin ayuda.

Al respecto del juicio que debe arrancar el lunes y en el que está prevista una videoconferencia con Pujol para que los magistrados evalúen si esta en condiciones de defenderse, Padrós ha descrito en una entrevista radiofónica en la Ser que su paciente ya no puede hablar de temas que requieren razonamientos complejos, capacidad dialéctica y situarse en el tiempo.

Según este doctor es "incomprensible desde un punto de vista médico y humano" que Pujol tenga que someterse a la videoconferencia este lunes, tan sólo 48 horas después de haber recibido previsiblemente el alta hospitalaria.

En el juicio están acusados Jordi Pujol, sus siete hijos y la exmujer del primogénito. A Pujol se le piden nueve años de cárcel. A Jordi Pujol i Ferrusola, 24; 17 a su exesposa, Mercè Gironès; 14 a Josep y 8 a los restantes cinco hermanos. Marta Ferrusola, que falleció el año pasado, fue exonerada en 2021 tras haber sido diagnosticada de alzhéimer tres años antes.