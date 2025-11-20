"La memoria es de cada cual" ha empezado Federico Jiménez Losantos su editorial en Es la Mañana. "Eso de que la memoria se dicte por decreto... esto es una cosa de las dictaduras más abyectas. Eso sólo lo ha hecho el comunismo y el Imperio Otomano", donde trituraban el resto de los recuerdos para que no los pudieran soñar.

"Sánchez me multa si yo digo que atacar el Valle de los Caídos es la canallada de un cobarde". Ha dicho. "Es la canallada de un cobarde y de un miserable", reiterado tras una pausa. "Y es una canallada para tapar lo que roba".

"Hoy, 20-N, conviene recordar, que Franco era el jefe del bando nacional, fue el jefe militar, fue luego el jefe político, y finalmente fue el jefe moral del bando nacional, de la media España católica a la que masacraban, que esa es la Guerra Civil".

"La Guerra Civil empieza en el 36, dicen. No. La Guerra Civil la empieza contra la República la izquierda cuando pierde las elecciones del 33, y el 34 da un golpe de Estado".

"Todo lo que sucede en España desde el 34 al 39 es la masacre de católicos mayor de la historia del catolicismo. Y esto se tapa". Se habla de nacionalcatolicismo para estigmatizar a los católicos masacrados por la izquierda por el hecho de ser católicos, torturados en público y enterrados con el crucifijo en la boca después de romperles los dientes, como ha contado en su libro Memoria del comunismo.

"8.000 mártires y ni una apostasía" como decía Paul Claudel en Francia. "Desde luego, con esta Iglesia de ahora, es que vienen apostatados de casa. La Iglesia se ha comportado miserablemente, y se sigue comportando miserablemente", no sólo con Franco, un católico "casi patológico", sino que la Iglesia sigue traicionando a los católicos. Como los 7.000 muertos de Paracuellos, abuelos, padres e hijos (de 13, de 11 años), que no quisieron sus familias que fueran trasladados al Valle de los Caídos. Pues ayer Argüello (presidente de la Conferencia Episcopal), al que describe "como esos monaguillos que te salen golfos" pero "sin ni idea de la historia de España ni de la Iglesia" olvida el papel que tuvo Franco salvando a los católicos.

"¿Quién es Sánchez, el jefe de esa banda de ladrones, para decir la Memoria que tenemos que tener? ¿Pero quién se ha creído este canalla? ¿Que somos todos como los obispos estos de todo a 100 que se venden vilmente?" Se pregunta Federico en otro momento de su reflexión mañanera.

Sobre la fosa (que ellos llaman la grieta) que quieren abrir rompiendo la escalinata de acceso al Valle de los Caídos, se pregunta Federico dónde está el acuerdo Iglesia-Estado que permite asaltar la Basílica y, ahora, la escalinata, como dicen en la COPE.

La Iglesia se olvidó de los mártires de la Guerra Civil, de la persecución de los católicos, y por eso hoy apenas hay seminaristas. Y si no metes ese dato en la ecuación es imposible entender nada de lo que está pasando.

Por no hablar del milagro económico español durante el franquismo, con un crecimiento que permitió que la clase media doblase su renta per cápita en una década, donde crecía al 10% y había respeto por la propiedad privada. "Ahora es el paraíso de los okupas". "Y para okupa, el que está en la Moncloa".

En resumen, "la memoria es de cada cual. Los españoles tienen cada uno derecho a su memoria". "No se dejen tocar la Memoria. Y, si ven a un obispo, examínenlo".