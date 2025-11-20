Hallan el cadáver de una mujer y a su madre inconsciente en su casa de Abegondo

Trágico suceso en la localidad de Abegondo en la provincia de Coruña, donde la Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer de 50 años que no presentaba signos de violencia.

A la espera de que se determinen las causas del fallecimiento, se sabe que la mujer convivía con su madre de 87 años que fue localizada inconsciente en el mismo domicilio. La anciana fue trasladada de urgencia al hospital, donde lamentablemente falleció poco después de registrarse su ingreso.

Llevaba días sin ir a trabajar

Al parecer, han sido los compañeros de trabajo de la mujer más joven los que han dado la voz de alarma al detectar que nadie respondía en la casa de su compañera que llevaba días sin acudir a su puesto de trabajo en el Hospital Universitario de La Coruña, donde ejercía como enfermera.

Tras la denuncia, han sido la Guardia Civil y los equipos de emergencia los que han accedido a la vivienda y han encontrado a las dos mujeres fallecidas.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido, y serán las autopsias de las fallecidas las que arrojarán más luz a lo ocurrido.

El alcalde de Abegondo ha señalado que ambas eran poco conocidas en el municipio, pese a residir allí desde hacía cinco años.