Peinado pide nuevos informes para comprobar si Begoña Gómez cometió un delito de intrusismo

Juan Carlos Peinado, el juez titular del Juzgado 41 de los juzgados de Plaza Castilla, ha pedido a la Asociación Española de Abogados del Estado la elaboración de un informe sobre las "cualificaciones académicas y titulación exigibles" para intentar esclarecer si Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, cometió un delito de intrusismo al firmar pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Peinado ha solicitado este informe con el objetivo de elaborar "cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras pública".

Peinado se encuentra investigando a la mujer de presidente por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, malversación e intrusismo.

Caso Begoña

En abril de 2024 se inició esta causa después de la denuncia presentada por Manos Limpias en la que acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de mujer del presidente del Gobierno para recomendar empresarios que se presentaban a licitaciones púbicas.

En el mes de noviembre del año pasado, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la Audiencia Provincial de Madrid abrió una nueva línea de investigación después de la querella presentada por Vox sobre presuntas irregularidades el registro del software de una cátedra de la Complutense que codirigía Begoña Gómez.

El pasado domingo, el juez Peonado archivó la causa contra la secretaria general de Presidencia del Gobierno imputada en el caso Begoña Gómez, Judit Alexandra González. A la secretaria se la había imputado por un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez en Moncloa, Cristina Álvarez.

No obstante, los testigos que declararon ese mismo día confirmaron la intervención de Cristina Álvarez en los tratos que consiguió Begoña Gómez para que avalaran la cátedra.