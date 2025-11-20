Menú
La izquierda habla de asesinato civil tras la condena a García Ortiz

Primeras reacciones a la condena al fiscal general del Estado.

Libertad Digital
Álvaro García Ortiz a su salida del Tribunal Supremo. | EFE

Primeras reacciones políticas a la condena a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. La secretaria general de Podemos. Ione Belarra ha utilizado las redes sociales para una primera valoración del fallo y para cargar con más rudeza que nunca contra los jueces.

"La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio", ha lanzado a través de un mensaje en la red social X.

Belarra ha exclamado que "basta ya" de "golpismo judicial" y ha aprovechado para cargar también contra el PSOE al preguntarse "qué más tiene que pasar" para que los socialistas renueven "el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional", en alusión a sus medidas para "reventar a la derecha".

Desde el PP, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz ha pedido responsabilidades a uno de los mayores defensores de García Ortiz, Pedro Sánchez. "Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones".

Gabriel Rufián, también en redes sociales, ha dicho de esta sentencia que "es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos", recordando el 1-O: "Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante cuatro años por la cara se acababa el asunto".

Por parte del PSOE, la eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Hana Jalloul, ha criticado la sentencia calificándola como "una vergüenza". "Qué vergüenza", ha escrito junto a una noticia sobre la decisión del Supremo, conocida este mismo jueves.

Hasta el momento Gobierno y PSOE han venido defendiendo la inocencia del fiscal general, con Pedro Sánchez a la cabeza, que en una entrevista en El País llegó a vaticinar la absolución de García Ortiz en plena celebración del juicio.

Mientras, desde el PNV, se han declarado "perplejos": "Analizaremos en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad. ¿Impunidad para quien reconoce haber mentido?".

