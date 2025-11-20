La izquierda habla de asesinato civil tras la condena a García Ortiz

Primeras reacciones políticas a la condena a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. La secretaria general de Podemos. Ione Belarra ha utilizado las redes sociales para una primera valoración del fallo y para cargar con más rudeza que nunca contra los jueces.

"La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio", ha lanzado a través de un mensaje en la red social X.

Belarra ha exclamado que "basta ya" de "golpismo judicial" y ha aprovechado para cargar también contra el PSOE al preguntarse "qué más tiene que pasar" para que los socialistas renueven "el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional", en alusión a sus medidas para "reventar a la derecha".

La derecha judicial y mediática asesina civilmente al Fiscal General del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional? — Ione Belarra (@ionebelarra) November 20, 2025

Desde el PP, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz ha pedido responsabilidades a uno de los mayores defensores de García Ortiz, Pedro Sánchez. "Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones".

Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más. pic.twitter.com/9UR5EccJ7E — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 20, 2025

Gabriel Rufián, también en redes sociales, ha dicho de esta sentencia que "es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos", recordando el 1-O: "Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante cuatro años por la cara se acababa el asunto".

Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante 4 años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 20, 2025

Por parte del PSOE, la eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Hana Jalloul, ha criticado la sentencia calificándola como "una vergüenza". "Qué vergüenza", ha escrito junto a una noticia sobre la decisión del Supremo, conocida este mismo jueves.

Hasta el momento Gobierno y PSOE han venido defendiendo la inocencia del fiscal general, con Pedro Sánchez a la cabeza, que en una entrevista en El País llegó a vaticinar la absolución de García Ortiz en plena celebración del juicio.

Analizaremos en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad.

¿Impunidad para quien reconoce haber mentido?

La judicialización de la política nos perjudica a todos. https://t.co/GvFACIS0Gt — Maribel Vaquero (@maribelvaquero_) November 20, 2025

Mientras, desde el PNV, se han declarado "perplejos": "Analizaremos en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad. ¿Impunidad para quien reconoce haber mentido?".